La respuesta de Alejandro Sanz a Jordi Évole cuando le dice que Shakira y él "tendrían que haber estado juntos": "Me alegro de que no pasara"

Más de dos décadas después del éxito de 'La Tortura', Alejandro Sanz revive junto a Jordi Évole los recuerdos, bromas y rumores que rodearon a su complicidad con Shakira, aclarando qué hubo realmente entre ellos y por qué nunca fueron más que amigos.

"Yo solo soy un hombre arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido" - 'La Tortura', Shakira y Alejandro Sanz.

Hay cosas que nunca se superan, por mucho tiempo que pase. Y si no, que se lo digan a Jordi Évole, que se quedó en las miraditas que Alejandro Sanz le dedicaba a Shakira en el videoclip de 'La Tortura', esa pegadiza canción que nos acompañó durante todo el verano -y parte del resto del año- de 2005.

Más de veinte años después de que aquel tema arrasara dentro y fuera de España, la historia sigue teniendo tirón. En una charla que da fin a esta temporada de Lo de Évole, el periodista viaja hasta Estados Unidos para seguir de cerca al artista en plena gira y rescatar, entre otras muchas vivencias, reflexiones y ocurrencias, anécdotas de aquel éxito que marcó época.

Sanz recuerda que participó en la composición de algunas partes y deja caer, con cierta añoranza, que entonces las colaboraciones nacían de la complicidad: "Antes, las cosas se hacían por amistad". Évole, fiel a su estilo y a su sentido del humor, confiesa que siempre se ha preguntado de dónde venía Shakira en el videoclip para aparecer cubierta de ese característico aceite negro. La respuesta de Alejandro llega sin filtro y entre carcajadas: "De ver a tu prima".

Entre bromas, también hay espacio para el reconocimiento. El cantante destaca el nivel de exigencia de la artista colombiana, a la que califica como "una crack": perfeccionista hasta el extremo, capaz de pasarse toda una noche puliendo cada detalle del vídeo hasta dejarlo impecable.

Sin embargo, lo que más intriga a Jordi no es la producción, sino la química que desprendían frente a la cámara. Recuerda esa mirada "limpia", casi inocente -con ironía-, que Alejandro le dedicaba a su compañera mientras cortaba cebollas... y no termina de creerse que entre ellos no pasara nada. "Tendríais que haber estado juntos", insiste. Sanz no lo niega del todo -menos lo de que entre ellos había mucho 'feeling'-, pero matiza: en aquel momento, Shakira mantenía una relación con Antonio de la Rúa, amigo suyo.

El periodista, con media sonrisa, sugiere que quizá él lo habría entendido. Pero Sanz también tenía pareja entonces y, con el tiempo, ha llegado a una conclusión clara: mejor que todo se quedara en nada. Valora por encima de todo la amistad que han construido, una conexión que, asegura, no cambiaría por un romance. "Y ahora te digo una cosa: agradezco que no pasara nada, porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas", recalca.

Cuando Évole le pregunta directamente si aún queda algún tipo de tensión, el cantante lo descarta con humor: Shakira y él bromean incluso con que sería "incesto". Más allá de la risa, insiste en que preservar ese vínculo ha sido lo más importante.

Hoy, el intérprete ha pasado página en lo sentimental. Su 'corazón partío' se ha recuperado y ahora comparte su vida con Stephanie Cayo, con quien conversa por videollamada ante las cámaras del programa, dejando claro que aquella (no) historia con Shakira pertenece, definitivamente, al pasado.

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*Vuelve a ver Lo de Évole: Alejandro Sanz parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.