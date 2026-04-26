Jordi Évole cotillea con Stephanie Cayo durante su entrevista a Alejandro Sanz: "Me ha dicho que ha vuelto a creer en el amor para siempre"

Stephanie Cayo le ha curado el 'corazón partío' a Alejandro Sanz quien, tras llamar "cotilla" a Jordi Évole, no duda en reconocerlo. Ella hace una videollamada sorpresa y el periodista le suelta todo lo que su pareja ha dicho sobre ella en la entrevista.

Jordi Évole pone el broche final a la temporada de Lo de Évole con una entrevista muy poco convencional: un viaje compartido con Alejandro Sanz por Estados Unidos. No es solo una charla, sino dos episodios que recorren Washington y Nueva York mientras se despliega un retrato más íntimo del artista, lejos del escenario y más cerca de sus contradicciones.

Durante varios días, el periodista se cuela en la rutina de la gira y acompaña a Sanz por algunos de los símbolos más reconocibles de Washington, como el Obelisco o el Lincoln Memorial. Entre trayectos, camerinos y paseos, las conversaciones fluyen de manera espontánea: hablan de política internacional, del auge de discursos polarizados, del racismo, de la familia y también de los momentos más duros que ha atravesado el cantante, incluida la depresión que él mismo ha reconocido públicamente.

El programa también se detiene en lo que no suele verse: la soledad de las giras, el vínculo con su equipo, el ritual antes de salir a cantar y la forma en que ha aprendido a convivir con la fama. Sanz, con una carrera repleta de éxitos globales, premios y colaboraciones, se muestra ahora en una etapa distinta: más calmado, más consciente de sus límites y con una voluntad clara de cuidarse.

En Nueva York, pasean por lugares emblemáticos, comparten anécdotas -como haber probado el mismo 'hot dog' que en su día comieron John Lennon y Yoko Ono- y se detienen en el mosaico de Imagine, donde escuchan a unos músicos callejeros interpretar 'All You Need is Love'.

Évole, que ha sido testigo de varias llamadas durante el viaje, lanza la pregunta sin rodeos, aún con esa canción resonando en sus cabezas, pero ya sentados en un restaurante con el Empire State como telón de fondo: "Te he visto muy enamorado en este viaje. No lo sabía". Sanz intenta esquivarlo con humor: "Qué poco te pega preguntar por esas cosas", pero el periodista insiste. Finalmente, se rinde: "Es muy bonito estar enamorado. Y estoy enamorado, sí".

El presentador no se queda ahí: "Estáis muy pillados", comenta, aludiendo a esas conversaciones telefónicas que ha presenciado. Alejandro responde con una convicción tranquila: "Cuando se siente algo especial, hay que luchar por ello". Una afirmación que cobra más peso si se tiene en cuenta su historial sentimental, marcado por rupturas que incluso le llevaron a plantearse escribir un libro titulado 'El amor y su puta madre'.

A pesar de los consejos de algunos terapeutas que le sugerían no volver a enamorarse, reconoce que no tiene demasiado control sobre eso. "Mi corazón va por libre y cuando se va detrás de alguien yo no puedo hacer más que intentar seguirle el paso", explica, con un punto de lirismo que no pasa desapercibido para Évole.

La conversación deriva entonces hacia cuestiones más introspectivas: el rencor, la empatía, la dificultad de fingir ser otra persona o el paso del tiempo. En ese contexto, el cantante admite que ha vuelto a creer en "el amor para siempre". Y justo en ese instante, el destino hace su magia.

Suena el teléfono. Él contesta y muestra la pantalla a cámara. Al otro lado aparece Stephanie Cayo, con bata médica, en plena videollamada desde un rodaje. "¡Hola! Estoy lista para medirte el corazón", bromea, sin saber que está irrumpiendo en mitad de la entrevista. Al darse cuenta, se disculpa, sorprendida por la situación.

Évole aprovecha la ocasión: "¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática?", cotillea. "Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo".

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