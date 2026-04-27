La broma que Alejandro Sanz prepara para Jordi Évole con su banda: "Cuando venga, nos reímos y nos caemos todos"

Jordi Évole acompaña a Alejandro Sanz en su gira por dos ciudades de Estados Unidos y la complicidad entre ambos es más que evidente. El cantante le prepara una broma al presentador, relacionada con su cataplexia, con su equipo. El resultado: Évole al suelo de nuevo.

Lo de Évole se cuela en el backstage de un concierto de Alejandro Sanz en Washington y presencia como el artista pide apoyo a sus compañeros: "Hoy necesito que si me veis que en alguna cosa no estoy cantando. Ahí me ayudáis".

Una escena poco vista en televisión que forma parte de este doble entrega con la que el programa de laSexta se despide de esta temporada. En él, Jordi Évole acompaña al cantante en dos paradas de su gira por Estados Unidos y conversa con él acerca de política, familia, amor y profesión.

La complicidad entre entrevistador e invitado es más que evidente durante toda la entrevista. Tras intercambiar 'pullitas' y bromas, Alejandro aprovecha su ausiencia para hablar con los suyos y prepararle la definitiva. "Cuando vuelva Jordi vamos a hacer una cosa. Nos reímos y nos caemos todos", indica, con el fin de replicar una de sus escenas más comunes, la de quedar KO por culpa de su cataplexia.

"Es que él tiene una cosa que cuando se ríe se desmaya", explica. "Le podrían dar una paguita, pero él no la acepta porque es muy comprometido socialmente", añade.

Cuando el periodista aparece en la puerta, todos siguen las instrucciones. Como era de esperar, al periodista le divierte mucho la ocurrencia y "aguanta" como puede en pie. "Qué bonito reírse de un enfermo", les afea. "No hay nada más bonito ni más español", replica Alejandro. De pronto, su compañero empieza a perder fuerza. "Ahora sí que me voy a caer", avisa. Un miembro del equipo se encarga de sujetarle. "Joder, macho. Es que tienes una enfermedad que no se puede tomar en serio", dice el intérprete.

"Es un hijo de puta", se queja. "La asociación de catapléxicos te va a dar el premio del año", dice con ironía.

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