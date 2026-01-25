Ana Villa reconoce que nunca dejó de querer a Antonio Flores y que siempre quiso volver: "Yo estaba enamorada, hubiese tenido seis hijos

Jordi Évole entrevista a Alba Flores en este segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole el día después de ganar el premio Forqué. La actriz, productora de Flores para Antonio, se encuentra con su madre, quien cuenta cómo fue para ella el proceso de creación del documental.

Con toda la euforia de acabar de ganar un premio Forqué, pero sin resaca alguna -anoche se portó "bien" porque ya se había portado "mal" hace unas semanas- Alba Flores acude a su cita con Jordi Évole en el Rastro de Madrid. Es muy temprano, apenas están montando las tiendas, pero ella ya está en pie y dispuesta para lo que el día de hoy le depare mientras las cámaras de Lo de Évole recogen su testimonio.

Tras un paseo por los tenderetes, en el que ha descubierto rastros de su familia- prácticamente, la realeza sin sangre azul de la sociedad española- en cada rincón, Alba se encuentra con su madre, Ana Villa, en la que es prácticamente su casa: en este barrio vivió su familia materna. Y esta ocasión es especial: es la primera vez que se ven desde que Alba ha ganado el Forqué por el documental que habla de su padre, Flores para Antonio.

"Antes de meterme a la gala, lo último que leo, además lo leí en alto para toda la gente que íbamos, es un mensaje de mi madre en el grupo de la familia diciendo: 'Yo creo que no se lo va a llevar'", dice Alba entre risas antes de llegar hasta la tienda de antigüedades en la que la espera su madre.

Al lado de Ana se encuentra su amiga de toda la vida, Nuria, a quien le contó, siendo apenas una adolescente, que había empezado a salir con el hijo de Lola Flores. "Olé tú", reaccionó Nuria entonces.

Ana Villa, del anonimato a la luz pública

"Te conocía poco y te he conocido en el docu", admite Jordi Évole. "Tú no has estado muy en la palestra nunca. Y aquí tu hija te ha hecho lucir, que yo creo que está muy bien", añade el presentador. El reconocimiento que ha recibido de su hija la enorgullece. "Por el camino que hemos recorrido juntas, sabe un poco cómo he tenido que tirar para delante", comenta.

Pero para Alba, su papel va mucho más allá. "No solo tirar para delante, es que ella es la que -hasta que yo he cumplido la mayoría de edad y más allá, porque también luego he tenido que aprender cómo hacerlo- ha cuidado todo el legado de mi padre. Me ha cuidado a mí, eso lo primero, y luego es la que ha cuidado todo el legado de mi padre. Y lo ha hecho con un cariño, con un amor, con unas ganas de hacerlo bien, de darle dignidad a cada canción...".

La "lección de amor" de Ana Villa

Una "lección de amor" que permanece con el tiempo, a pesar de que cuando Antonio Flores murió, ellos ya no estaban juntos. "Nosotros seguimos teniendo mucha relación después de separarnos. Íbamos de viaje con Alba. Dos o tres meses antes de que muriera nos fuimos a Disney los tres", recuerda.

Su idea siempre fue la de "retomar la pareja" cuando él se pusiera "bien". "Porque yo estaba enamorada de él. Yo quería haber seguido con él. Yo hubiese seguido con él toda la vida y hubiese tenido seis hijos con él"; reconoce sin tapujos. Por eso, siempre quiso darle otra oportunidad.

Ana Villa, sobre el proceso de creación de Flores para Antonio: "Ha sido muy duro"

El proceso de creación de este documental, en el que ella aparece, ha sido emocionalmente devastador: "Sobre todo Lolita, Rosario y yo, que fuimos las que más vivimos esta historia, ha sido durísimo, ¿sabes? Volver a ver esos vídeos familiares cuando todos estábamos tan bien y tan... Ha sido muy duro. Hemos tenido bajones importantes".

Alba, sin embargo, se ha quitado un peso. "Es como que me siento más libre, pero no tanto por el apellido Flores, es más por la ligereza que da saber que has hecho lo que tenías que hacer con tus asuntos personales y que los has puesto en orden", señala.

