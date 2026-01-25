Hoy, en laSexta, Jordi Évole entrevista a Alba Flores en un doble programa de 'Lo de Évole'

A partir de las 21:30 horas, en 'Lo de Évole', Alba repasa sus años de niña y junto a su madre, Ana Villa, recuerdan a Antonio Flores, donde charla de la vida sin él. Además, la actriz reflexiona sobre la fama, el patriarcado o el discurso de la ultraderecha.

Jordi Évole entrevista a Alba Flores en un doble programa de 'Lo de Évole', esta noche a las 21:30 horas en laSexta, un programa que descubrirá su lado más personal. La actriz y el periodista se encuentran en el Rastro madrileño. Lleva con ella el premio Forqué que había recibido el día antes por 'Flores para Antonio', el aclamado documental sobre la figura de su padre, Antonio Flores, que ha conmovido a toda España.

Ambos pasean por el Rastro, un lugar que Alba conoce perfectamente. Su familia materna es originaria de allí y recorrerlo es uno de sus planes favoritos para el fin de semana. Repasan sus años de niña y se encuentran con la madre de Alba, Ana Villa. Madre e hija hablan de Antonio, de su pérdida y de la vida sin él.

Pertenecer a la familia artística más icónica de España

Alba y Jordi se encuentran en un bar con Elena Furiase, actriz, prima hermana de Alba e hija de Lolita. Entre muestras de afecto las dos cuentan que casi son más “hermanas que primas” por la relación estrecha que siempre han tenido.

Y cuentan anécdotas que ilustran qué significó para dos niñas formar parte de la familia más icónica de España: los Flores. Las persecuciones de los paparazzi, los veranos en Marbella, o las reuniones familiares cuando nacía un nuevo miembro de la familia aparecen en la conversación. Y las dos recuerdan los cuentos y canciones que les cantaba su abuela,Lola Flores.

Alba Flores, Carla Simón y el cine como catalizador de emociones

En el segundo programa, Alba recibe a Jordi en su casa. Mientras preparan un cocido madrileño versión vegana, la actriz y creadora reflexiona sobre la fama, el patriarcado, el discurso de la ultraderecha, lo más o menos combativa que fue su familia con la dictadura y las cosas que le quedaron por decirle a su padre.

Reciben la visita de la directora de cine Carla Simón, que perdió a sus padres de niña, fallecidos del sida que contrajeron por usar jeringuillas para el consumo de heroína. Simón ha reflejado su historia en su filmografía, desde la multipremiada 'Estiu 1993' a la reciente 'Romería'.

Alba Flores y Carla Simón reflexionan sobre cómo vivieron algo tan duro como ver que la heroína te arrebata un padre y cómo han podido catalizar las emociones vividas a través del cine. Ambas hablan sobre la relación que han tenido con las drogas y cómo se han sentido al superar la edad que tenían sus padres cuando murieron.

Un retrato íntimo y personal de una actriz de éxito internacional, miembro de la familia más famosa y observada de España, que es mucho más que la hija de un mito que se fue demasiado pronto.

