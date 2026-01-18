Jordi Évole y Manuel Carrasco versionan a Sabina en un 'open mic' de Londres: el vídeo de "Diecinueve days and quinientas nights"

Manuel Carrasco se sube a un escenario de un 'open mic' de Londres como si fuera un amateur y canta 'El grito del niño'. Évole se le suma para versionar a Sabina.

En una esquina cualquiera de la noche londinense, entre guitarras prestadas y cervezas ya empezadas, dos españoles se camuflan entre el público de un pub sin levantar sospechas. Nadie imagina que, mientras el presentador anuncia en inglés que nos encontramos en el 'open mic' de 'common people', aunque entre los asistentes hay dos personas que poco tienen de corrientes: Jordi Évole y Manuel Carrasco están atentos a cada acorde de los músicos amateurs que van pasando por el escenario.

El ambiente es distendido, hay vítores, alguna canción en inglés y hasta Évole identifica a una tal Kiki entre el público, mencionada por uno de los improvisados cantantes de la noche. Cuando parece que la velada seguirá su curso habitual, Manuel Carrasco decide levantarse, coger la guitarra y colocarse frente al micrófono como uno más. Se presenta en un inglés improvisado y suelta: "Good evening, guys. My name is Manuel y esto se llama 'El grito del niño'".

Desde el primer verso, el bar queda en silencio.

Yo soy el grito del niño que, hambriento, llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena. Soy lo que no sabe nadie.

La interpretación avanza con nuevos pasajes que no estaban previstos en el guion del pub: el vaso vacío que espera llenarse, la resistencia a doblegarse, el quejío en un fandango roto. Algunos, tararean; otros, taconean.

Jordi Évole y Manuel Carrasco versionan a Sabina

Con el público ya rendido, Jordi Évole se sube al taburete y se suma a la escena. Intenta presentar el siguiente tema en inglés: "¡Good night, London. The next song is called 'Nineteen nights and five hundreds...'". Carrasco lo corta en seco, provocando risas: "¿Te digo una cosa? Soy el único que te estoy entendiendo, compadre".

Antes de lanzarse al estribillo, Jordi Évole remata la escena con una broma dirigida al público, mezclando ironía y desparpajo: "My friend Manuel just started in the world of the music. I'm a veteran singer in Spain". Acto seguido, se arranca a cantar con la voz rota y entusiasmo desmedido, insistiendo una y otra vez en "Diecinueve nights, diecinueve nights", hasta que Carrasco no puede evitar corregirle desde el escenario: "Diecinueve days".

El público alucina

Cuando termina la actuación, el escenario se queda pequeño. Varios asistentes se acercan a felicitarles. Algunos celebran lo que interpretan como puro arte español y se declaran fans del flamenco, especialmente, el señor que taconeaba. Manuel recoge el comentario con humor y complicidad: "Te lo he notado, que te ha salido".

Entre el público hay también quien sí sabe perfectamente a quién acaba de ver cantar. Una chica se lo confiesa todavía incrédula: "Estoy sentada allí y digo: 'No puede ser que sea Manuel Carrasco'". Él responde con un abrazo, mientras Jordi interviene para disculparse: "Yo, perdona, que te he destrozado la actuación". La respuesta es inmediata y cómplice: "No, ha sido gracioso".

Con la noche ya lanzada, "el guapo y el gracioso" continúan su ruta londinense sin perder el buen humor. Sentados en un fish and chips, Jordi hace balance: "Otra cosa no, pero estamos comiendo bien". Manuel remata el diagnóstico sin dudarlo: "Y bebiendo bien".

