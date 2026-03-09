La última voluntad de Lola Herrera: "Cuando me muera, que no me lleven al teatro. Al teatro quiero ir viva"

"Quiero ir al Mediterráneo con todos esos seres maravillosos que se han quedado ahí soñando que iban a encontrar algo mejor", asegura Lola Herrera ante la audiencia de Lo de Évole. Y este es su último deseo.

En la recta final de la entrevista, Jordi Évole expresa la profunda admiración que siente por su invitada en el programa de hoy de Lo de Évole: Lola Herrera. La veterana actriz, a sus 90 años, ha hablado en esta conversación con una honestidad brutal sobre su ideología, la lucha por los derechos de las mujeres, su vida profesional y también los momentos más duros de su vida personal. "Me parece que una persona que mira a sus abismos de la manera que tú los has mirado, y de la manera que tú has salido...", comienza a elogiarla el presentador.

Lola tenía miedo a la muerte, pero ya no, aclara. La terapia le ayudó a trabajarlo y ha logrado escapar de ese temor como de tantos otros a lo largo de los años. "Del fracaso de tu matrimonio, a esto que me cuentas ahora de la muerte, al diálogo que tienes constantemente o que has tenido en tu casa con tus padres y ahora tienes con tus hijos. Eso me parece... No es lo más habitual", le refiere Évole. Y es que Lola es extraordinaria.

Todas estas enseñanzas a ella le han servido en el camino, que, según opina, "parece que es corto, pero es muy largo si de vez en cuando no haces la parada y pones en orden algo de lo que te pasa para poder ir más ligero de equipaje, como decía el poeta".

"Yo lo tengo muy claro. No quiero dar guerra", dice refiriéndose al final de ese camino. "Ya he dicho que a mí no me enchufen a máquinas nunca ni me hagan nada. Ni cuando me muera que me lleven a teatros a que vaya la gente allí. Por favor, esto lo tengo escrito en mis últimas voluntades", desvela.

Se niega a que haya una capilla ardiente. "Yo al teatro quiero ir viva, nada más. Pero muerta que no me lleven, por favor", insiste. Y en el tanatorio, puerta cerrada. Su deseo es que la echen al mar. "Yo quiero ir al Mediterráneo, con todos los seres maravillosos que se han quedado soñando con que iban a encontrar algo mejor y se han quedado ahí, pobrecitos", aclara.

