El 30750, el número de Lotería que 'vendía' Lola Flores se viraliza en redes sociales con este 'trend'

Descubre cuál es el décimo de la Lotería de Navidad que te vendería Lola Flores si se convirtiera en lotera.

Sigue la recomendación que no caduca nunca de la artista española para elegir tus números de la suerte en la Lotería de Navidad de este año, ¡aunque siempre apueste por el mismo décimo!

"30.750, lo han devuelto de Torrelodones, llévelo pa alegrar a su parienta ¡que le van a tocar diez millones!", así de segura y flamenca te vendía Lola Flores sus décimos de lotería bajo el personaje de Catalina Fernández Seisgallos, "nacía en Umbrete".

Este tanguillo gaditano de los grandes compositories Rafael de León y Manuel López Quiroga retumba en los recuerdos de muchos españoles en la voz de 'La Faraona', que con mucho salero te vendía este décimo "pa comprarse un vagón de jamones" y "una cama con siete colchones".

Lo cierto es que, aunque puede que las opciones para cobrar El Gordo de la Lotería pueden haber cambiado, a pesar del paso de los años este 'rap' andaluz no envejece y ha vuelto a resurgir en las redes sociales, donde varios usuarios acompañan la canción mostrando décimo del 30.750 como apuesta ganadora para el gran sorteo de la Lotería de Navidad.

Un bonito reconocimiento a las loteras

Esta simpática lotera representada por Lola Flores que se recorría "mil veces la Gran Vía y Sol y Alcalá" y llegaba hasta el madrileño barrio de La Elipa sin vender "siquiera un real", no podría imaginarse que, tantos años después, su número se vendería como churros gracias al fenómeno de 'lo viral' y el impacto de las redes sociales.

En esta letra con tanta gracia se representaba casi a la perfección historias reales como la de Doña Manolita, emblemática lotera que repartía suerte por las calles de Madrid del mismo modo que relata esta Catalina. De hecho, hay quienes aseguran que la letra de Quiroga y León se habría inspirado en la propia Doña Manolita.

En épocas pasadas en las que las mujeres apenas podían acceder a contados trabajos, muchas eligieron la venta ambulante, de violetas y demás flores en su perfil más romántico, de lotería en algunos casos. Y así se subían al tranvía o al autobús, recorrían las calles más concurridas de las ciudades con mucha hambre y "dos docenas de callos y tres de juanetes" de tanto caminar.

¿Dónde comprar el 30750 de la Lotería de Navidad de 2025?

Si tú también quieres sumarte a esta moda lotera y participar con el número que 'vende' Lola Flores (o Catalina Fernández Seisgallos), con el buscador de laSexta lo tienes muy fácil. Podrás localizar éste y todos los números que se ponen a la venta para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

