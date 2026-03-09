Lola Herrera reconoce que hacerse fotos con los fans le parece "horrible": "No me acostumbro, ahora soy más valiente y digo que no"

La veterana actriz, que lleva ya 70 años dedicándose a este noble oficio, no se acostumbra a las nuevas costumbres de sus admiradores y ve una "estupidez" eso de hacerse foto con los fans.

A sus 90 años, Lola Herrera ya no tiene pelos en la lengua, pero podríamos asegurar que nunca llegó a mordérsela. La veterana actriz, que tuvo su primera oportunidad en el cine cuando tenía 16 años y desde entonces no ha parado de trabajar en este noble oficio, ha visto evolucionar a la sociedad española y también cómo ha evolucionado la forma de admirar a las estrellas. Así lo cuenta ella misma en este doble programa de Lo de Évole, en el que se relaja junto a Jordi Évole en un balneario.

Su gran salto de popularidad llegó cuando pasó del teatro a la televisión, enEstudio Uno, el espacio dramático por antonomasia en la televisión. Lola comenzó a intervenir en este programa de TVE a mediados de los años 60, consolidándose como actriz habitual desde esa época hasta 1976 y participando en una veintena de episodios. "Nos ayudó mucho, porque en el teatro puedes tirarte 50 años para que te conozcan, y en televisión te conocían en un mes", reconoce en el programa de laSexta.

Entonces, llevo "bien" lo de pasar del anonimato a ser reconocida por la calle. "Antes lo más que pasaba es que venían al teatro con un librito y coleccionaban autógrafos. Ponían la fecha, el nombre de la función... Y eso eran pequeñas joyitas que la gente guardaba por amor al teatro", comenta con nostalgia.

"Ahora ya todo el mundo quiere una foto", se queja, algo que ella ve como "una estupidez". Le parece "horrible" y no acaba de acostumbrarse. "Y ya estoy siendo más valiente y muchas veces digo que no", advierte.

"Además, todo el mundo se agarra a ti como si te conociese de toda la vida", añade.

