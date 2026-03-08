El final a lo 'Cuando Harry encontró a Sally' que Jordi Évole le propone a Lola Herrera: "Hostia, es que Lola Herrera fingiendo un orgasmo..."

La entrevista con Lola Herrera llega a su recta final y Jordi Évole no sabe cómo despedirse de la reina del teatro. De repente, se le viene a la cabeza una conocida escena de 'Cuando Harry encontró a Sally'. Y es que Lola es, lamentablemente, una experta en fingir orgasmos.

No sabemos si han sido cinco horas (intuimos que han sido muchas más) las que Lola Herrera y Jordi Évole han compartido en el balneario de Alange. En este marco incomparable, declarado Patrimonio de la Humanidad, la actriz, además de disfrutar de los tratamientos y del relax, también ha hablado con honestidad sobre su carrera profesional y su vida personal, muy marcada por su doloroso divorcio de Daniel Dicenta. También ha dado su opinión sobre la política actual y ha repasado su etapa en televisión, en ficciones tan celebradas como Un paso adelante.

Ahora ha llegado el momento de cerrar el telón, pero el presentador no sabe cómo hacerlo, aunque tiene varias ideas en mente. "Sorpréndeme", le pide Lola Herrera. "¿Tú has vistoCuando Harry encontró a Sally? La película de Billy Crystal y Meg Ryan", se atreve por fin a referir Jordi.

"La idea que yo creo que tiene la peli es como una pareja, de hombre y mujer, pueden ser amigos sin ser más. Y hay una escena mítica de esa película en la que Meg Ryan en una cafetería, a pulmón vivo, le finge un orgasmo a su amigo Billy Crystal", explica.

Y es que Lola Herrera es experta en fingir orgasmos. Durante su matrimonio con Daniel Dicenta no consiguió tener ni uno real. Y este es un tema, abordado desde la más absoluta seriedad, que ha vertebrado gran parte de la entrevista.

Ahora, esa seriedad se transforma en complicidad entre ellos. "No te voy a negar que por un momento he pensado... He visto a Lola Herrera fingiendo un orgasmo para acabar la función", reconoce finalmente Évole. "Me parece divertido. Divertido. No para ponerlo en televisión, pero me parece divertida la idea", dice ella, frenándole los pies. "Cuando Jordi encontró a Lola", bromea él.

Pero ella quiere que sea más bien al contrario. ¿Y si fuera Jordi el que hiciera de Meg Ryan y fingiera un orgasmo? Cuando Lola encontró a Jordi.

