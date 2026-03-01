El chiste de Manu Sánchez que provoca las carcajadas de María Jesús Montero: "¿Por qué le preocupa a la gente de derechas nuestro ácido úrico?"

María Jesús Montero es una de las 2.000 personas que asisten al espectáculo conjunto de Manu Sánchez y Jordi Évole en este teatro de Sevilla. El cómico se declara de izquierdas y hace un chiste que provoca la risa de la vicepresidenta primera del Gobierno.

El cómico Manu Sánchez habla sin reparos de dinero, contradicciones y marisco ante 2.000 personas en un Cartuja Center CITE completamente abarrotado que hoy es el decorado de este programa tan especial de Lo de Évole. Mucho ha llovido desde que fue "el payaso de la clase" hasta ahora y su éxito, asegura, no fue de la noche a la mañana. Tuvo que ganarse el jornal yendo a hacer monólogos a los bares de madrugada cuando solo tenía 16 años y todo, por perseguir el sueño de ser humorista.

Hoy llena teatros, presenta programas de televisión y se llena los bolsillos con el sudor de su frente, sí, pero también con más monedas que antes. "Hay cosas que ahora porque me va bien me las podría permitir, pero no estoy cómodo", reconoce, dejando claro que el éxito no le ha nublado la conciencia de clase.

Cuenta que le cuesta dar ciertos pasos. "Me daba mucho pudor comprarme un coche especialmente caro", admite, explicando que incluso su padre tiene que empujarle a hacerlo convenciéndolo de que es por la seguridad de sus hijos.

El yate en Puerto Banús

Ahora, ya no lo ve de esa manera: "Te voy a hacer una confesión aquí, hoy. Tengo un yate". "43 pies, casi 15 metros de eslora en Puerto Banús, con dos cojones", añade. "Ahí es donde me doy cuenta de que yo creo en un socialismo de yate y chalé", dice sin tapujos.

Y es que, para ser de izquierdas, no hace falta ir andando o a nado a todos sitios. Como tampoco está prohibido para alguien de izquierdas comer marisco, asegura. Un chiste que hace reír a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, presente en la sala. "¿Por qué le preocupa a la gente de derechas tanto nuestro ácido úrico, cojones?". La carcajada es inmediata. "Se preocupan por nuestra alimentación. 'Ha comido marisco'".

El ácido úrico de la gente de izquierdas

La reivindicación continúa entre aplausos: "Es que yo creo que todos tenemos que tener derecho a las gambas, hay gente de la derecha que se cree que las gambas solo son para ellos". Y deja clara su posición: "Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me compro lo que me dé la gana".

Évole entra al juego cuando Manu le invita a subir al barco. "¿Te imaginas las fotos en OkDiario?", pregunta el periodista. El cómico no se achica: "Yo pongo el yate y que Cañamero vaya al Mercadona", dice, recordando el famoso incidente mediático del sindicalista en un supermercado de Écija.

Tras esta broma llega la declaración de principios. "Yo creo en vencer al sistema desde dentro", afirma. "Cada vez que digo que soy, ideal y muy conscientemente, de izquierdas, también digo que lo que voto no me conviene". Y concluye: "Cada vez que me siento en una mesa comiendo marisco o paseando por Marbella... siento que eso es un triunfo y eso es reventar el sistema desde dentro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.