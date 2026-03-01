"Yo pongo el yate y que Cañamero vaya al Mercadona": el plan de Manu Sánchez y Jordi Évole para hacer rabiar a 'OkDiario'

El humorista Manu Sánchez declara abiertamente que cree en un "socialismo de yate y chalé" y bromea con Jordi Évole con cómo sería el reportaje de OkDiario si los pillaran a los dos juntos en su barco de Puerto Banús.

El teatro está lleno a rebosar en este nuevo programa de Lo de Évole grabado en directo en el Cartuja Center CITE. Una nueva entrega protagonizada por Manu Sánchez en la que el humorista decide sincerarse ante Jordi Évole. "Hay cosas que ahora porque me va bien me las podría permitir, pero no estoy cómodo".

"Me daba mucho pudor comprarme un coche especialmente caro". Explica que incluso su padre tiene que convencerle por seguridad, por los niños. "Era como que me daba como pudor", insiste. Pero toda esta seriedad dura lo que tarda en lanzar la bomba. "Te voy a hacer una confesión aquí, hoy. Tengo un yate", y añade: "43 pies, casi 15 metros de eslora en Puerto Banús, con dos cojones".

"Ahí es donde yo me doy cuenta de que yo creo en un socialismo de yate y chalé", asegura, para después lanzar una pregunta en clave de humor al público, entre el que se encuentra María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno: "¿Por qué le preocupa a la gente de derechas tanto nuestro ácido úrico?", suelta, provocando las risas del público. "Es que yo creo que todos tenemos que tener derecho a las gambas, hay gente de la derecha que se cree que las gambas solo son para ellos".

Esta reivindicación no se queda en el chiste. "Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me compro lo que me dé la gana". Y añade que no vota por interés propio, que lo que apoya en las urnas "no le conviene". "Si no te cuesta dinero, no son principios", resume, serio por un momento.

Évole, tras aceptar la invitación de Manu a su yate pregunta: "¿Te imaginas las fotos en 'OkDiario'?". Manu no duda: "Yo me imagino lo que le tiene que entrar por el cuerpo viendo las fotos y te juro que me merece la pena". Y aquí lanza el chiste: "Cañamero se viene. Yo pongo el yate y que Cañamero vaya al Mercadona", provocando que el público ría a carcajadas y recordando aquel episodio mediático con el sindicalista en un supermercado de Écija.

Entre risas y aplausos, Manu retoma la seriedad: conquistar espacios "que no eran para mí por mi sangre ni mi origen" es, dice, "reventar el sistema desde dentro".

