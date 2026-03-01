Hoy, en Lo de Évole, Jordi Évole entrevista al humorista Manu Sánchez frente a más de 2.000 personas: "¿Tú sabes otro que se está muriendo?"

Jordi Évole descubre el lado más personal del comunicador y cómico andaluz en un Cartuja Center de Sevilla con el aforo completo. Manu Sánchez habla de su trayectoria vital y profesional y de uno de los momentos más duros de su vida: la lucha contra el cáncer que padece.

Jordi Évole entrevista al comunicador y cómico andaluz Manu Sánchez en Lo de Évole, esta noche a las 21:30 horas en laSexta en un encuentro único e irrepetible grabado en el Cartuja Center CITE de Sevilla que completó aforo. Manu Sánchez, humorista, comunicador y activista cultural, es uno de los grandes referentes del humor andaluz contemporáneo. Conocido por su capacidad para mezclar la risa con la crítica social, su trayectoria en televisión, teatro y radio lo ha consagrado como un artista polifacético y referente del humor comprometido y la palabra afilada. Una de las voces más libres, lúcidas y valientes del panorama cultural español, capaz de combinar risa, pensamiento crítico y emoción desde un lugar muy personal.

El público que llena el teatro es testigo de un evento especial a medio camino entre la entrevista, un programa de televisión y la charla entre amigos. Ambos abordan la vida profesional y personal de Manu Sánchez, en una charla que trasciende la entrevista convencional para convertirse en un momento escénico único y vivo que recogen las cámaras de Lo de Évole. El resultado es uno de los capítulos más especiales del programa, que por primera vez, se graba ante tantos espectadores. Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, y el exdiputado Diego Cañamero.

Humor, enfermedad y libertad de pensamiento

Ante un auditorio entregado, Manu Sánchez habla sin filtros de su trayectoria vital y profesional, pero también de uno de los momentos más duros de su vida: la lucha contra el cáncer que padece. Lo hace desde el humor negro que siempre le ha caracterizado, pero también desde una honestidad desarmante, reflexionando sobre la enfermedad, el miedo, la fragilidad y la forma en la que la sociedad se relaciona con quienes atraviesan procesos tan extremos.

Jordi y Manu repasan sus orígenes, la infancia, la relación con sus padres —presentes en el teatro—, los inicios actuando en bares con apenas 16 años y una carrera construida paso a paso, sin atajos. También reflexionan sobre el éxito, los límites del humor, la autocensura, el precio de decir lo que uno piensa y las razones por las que Manu ha decidido no renunciar nunca a su acento, su mirada y su identidad andaluza.

La conversación se abre además a los grandes temas sociales: el orgullo de ser andaluz, la lucha de clases, el pago de impuestos, la sanidad pública como pilar del Estado del bienestar, el auge de discursos de odio impensables hace pocos años y la necesidad de no normalizar lo intolerable. Con el público como testigo y cómplice, Manu Sánchez reivindica la alegría como algo profundamente serio y la libertad como una responsabilidad colectiva.

Un programa excepcional, emocionante y provocador, que demuestra que el humor también puede ser una forma de resistencia y que hay verdades que solo pueden decirse desde un escenario lleno... ¿Puede la risa ayudarnos a mirar de frente lo que más miedo nos da?

Un programa irrepetible que convierte el teatro en un espacio de conversación colectiva, libertad y emoción compartida.

Esta noche, a las 21:30 h, Lo de Évole, con Manu Sánchez.

Y después del programa con Manu Sánchez, laSexta recupera la entrevista a Juan y Medio, celebrando así el Día de Andalucía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.