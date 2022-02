El exgimnasta Gervasio Deferr ha reconocido a Jordi Évole que cuando se descubrió su positivo en cannabis se apartó "mucho" de su familia y se sintió "muy avergonzado". Así lo ha contado en Lo de Évole: "No me sentí avergonzado por lo que estaba ocurriendo, sino que de repente saliese así en la prensa. Eso es que alguien lo había filtrado. Lo filtró alguien de la Federación, me da igual ahora quién". Deferr ha afirmado tener "ideas de quién pudo ser".

No obstante, ha añadido: "Que le den por culo, no me importa. Lo hicieron a traición y todo el mundo se me tiró al cuello". En cualquier caso, el atleta ha reconocido que después de destaparse este escándalo, su imagen "queda manchadísima" y con duras consecuencias por lo sucedido. "Jamás he conseguido un patrocinio, y todo es por ese positivo. El oro y la plata de después no sirven para redimir aquello", ha lamentado Deferr en su entrevista con Évole.