García Ortiz asegura que "sorprendería" si desvelase las personas que le han mostrado su apoyo

El ex fiscal general del Estado ha confesado que las llamadas de apoyo que más le llegaron fueron las de sus compañeros fiscales generales del Estado de otros países, que no comprendían cómo podía haber sido condenado.

Álvaro García Ortiz ha reconocido que, tras su condena inédita, fueron muchas las llamadas de apoyo que recibió. "Algunas sorprenderían", ha admitido, aunque señalando que no va a revelar de quiénes eran ni a qué partidos pertenecían.

Para él, las más sorprendentes y las que más le llegaron fueron las de compañeros fiscales de otros países. "Eran fiscales generales europeos o iberoamericanos que no comprendían cómo era posible que por una nota de prensa fuera condenado", ha desvelado.

Además, ha añadido que tampoco podían comrpender que fuese obligado a pagar una cantidad de su bolsillo a la persona que le había demandado.

"Era de una incomprensión del sistema", ha admitido, señalando que muchos se preguntaban cómo era posible que tuviese que pagar ese dinero y ser inhabilitado por algo que ha hecho como fiscal general del Estado.

De hecho, la pregunta que algunos de ellos le hacían era quién querría ser ahora fiscal general del Estado en España tras ver su caso.