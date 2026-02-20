Jordi Évole, tras la reflexión de Juan José Millás sobre la altura: "Igual, si los Borbones fuesen bajitos nos los habríamos cargado ya"

El afamado escritor Juan José Millás, invitado del programa de Lo de Évole que se emite este domingo en laSexta, reflexiona, desde su particular punto de vista, sobre lo importante que es la altura. "¿Fardaríamos tanto de un rey bajo?", se pregunta.

Irónico, ocurrente y reflexivo. Así es como se presenta el afamado escritor Juan José Millás en este programa de Lo de Évole -el primero desde que se convirtió en ganador del Premio Iris al mejor programa divulgativo- del que ya hemos podido ver algunos avances a lo largo de estos días.

Además de conversar con ChatGPT, reflexionar sobre el "capitalismo feroz" y meditar acerca de su propia concepción como persona y escritor, el afamado escritor abre un debate totalmente inesperado en el que Jordi Évole entra sin dudar.

"¿Por qué se considera que es mejor ser alto que bajo?", pregunta. "Se dice con admiración del rey que es muy alto. ¿Fardaríamos tanto de un rey bajo?", añade entre risas.

Évole responde: "Igual, si los Borbones hubiesen sido bajitos nos los hubiésemos cargado ya. Igual tendríamos república".

