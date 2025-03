Rufián confiesa a Jordi Évole que dos famosos a los que admira le han hecho daño con sus críticas: "Uno es José Sacristán y otro eres tú"

"A mí me dolía mucho lo que escribías porque yo te veía y decía: 'joder, este tío es de los míos y le caigo mal'", reconoce Gabriel Rufián a Jordi Évole. Las duras palabras del periodista hacia él le han hecho reflexionar en más de una ocasión.

"Rufián practica una antinaturalidad estudiada. Su pose forzada, teatral, sobreactuada, le ha hecho triunfar. Con un guion burdo pero eficaz, aprovechando los tiempos de la viralidad, el diputado de Esquerra conoce como pocos los nuevos códigos", comienza a leer Jordi Évole ante su entrevistado, el protagonista de este artículo, Gabriel Rufián.

El invitado de este nuevo programa de 'Lo de Évole' no acaba de situar al autor del mismo hasta que le dan una pequeña pista. "Creo recordar que este artículo se titulaba 'El puto amo del Congreso'", desvela y se descubre por fin Évole. Quien escribió estas líneas con su afilada pluma no es otro que él mismo, algo que ya sabe el político. "Te quería pedir disculpas, porque yo lo leo ahora y pienso: '¿cómo hemos podido llegar a estar en un grado tal de estar muy a la greña con la brecha que había entre lo independentista y lo no independentista'?".

Rufián responde con una confesión que deja a Évole sin palabras. "A mí, hay dos personas que me hicieron mucho daño de cosas que dijeron de mí, por mi admiración hacia ellas: una fue José Sacristán, que me puso a parir y yo a él lo considero el Robert De Niro de España, y tú", asegura. "No jodas", es lo único que acierta a decir su interlocutor.

Las críticas de este artículo le pusieron en "un espejo muy feo". "Yo te veía y decía: 'joder, es que este tío es de los míos y le caigo mal' y la derivada era: 'y a veces tiene razón". Leyendo a Évole y a "las hostias" que le daba aprendió a enfocar su discurso de otra manera: "Quizá podía seguir defendiendo lo que defiendo gustándote, no generando esa fobia".

"Si yo te genero eso, no lo hago bien. Tú representas una parte de Cataluña que es mi Cataluña", asegura para después preguntarse: "¿De qué sirve ser tan patriota y tan catalán y tan independentista si generas ese odio e incluso tú odias a esa parte de tu país?".