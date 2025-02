Dani Martín se sincera como nunca en Lo de Évole: sus adicciones, los problemas del éxito y la muerte de su hermana

Dani Martín ha estado en Lo de Évole. El cantante, una de las voces más reconocibles y míticas del panorama español de los últimos 25 años, se ha sincerado con Jordi Évole. Con un Évole que, como el mismo artista afirma, "es un tipo al que sí le contaría la verdad".

Y lo ha hecho. En todos los aspectos. Porque no se ha callado nada. Porque no se ha guardado nada. Porque ha tratado todos los temas a tratar. Comenzando por la salud mental. Por los problemas derivados con la salud mental. Problemas que él mismo ha sufrido y que, con el correspondiente trabajo psiquiátrico, ha podido superar.

Muchos, por las redes sociales. Unas en las sigue, al menos en Instagram. Porque en las demás no. "Me importa lo que diga un neurólogo sobre mi madre, no lo que piense 'Astronauta135'", expresa después de esa experiencia en la que por contar lo que sentía casi le mandan a un psiquiátrico.

"He sido mi peor enemigo"

En esas, una llamada de Joan Manuel Serrat. Una de la que habla con Jordi Évole y que demuestra el gran cariño que ambos artistas se tienen. "Nene, ¿qué ha pasado?", relata Dani Martín sobre la pregunta del catalán al ver las noticias sobre la cancelación de su gira.

Porque Dani Martín afirma que es él quien ha sido su "peor enemigo". Porque, incluso, reconoce que no se ha quitado la camiseta en la playa para evitar las fotos. Porque tan solo en 2024 lo hizo para colgar una foto en redes y mandar un mensaje a los paparazzis cuando, en ese momento, estaba 'fit', como dice Évole.

Cantando desde el colegio

Todo por su carrera discográfica. Por su labor como artista. Por su trabajo como cantante. Una profesión que ya intuía que podía llegar cuando era niño. En una infancia en la que, a nivel escolar, no fue bien. "Un fracaso. Yo estaba a otras cosas. A escribir canciones", cuenta Dani Martín.

De ahí a los escenarios. De ahí a El Canto del Loco. A llenar plazas de toros. A colgar el 'no hay entradas' en estadios. Y a enfrentarse ya a los 'haters'. "Yo qué sé si éramos rockeros o no. Nosotros nos lo pasamos muy bien", relata Dani Martín.

"He sido un yonqui del éxito"

Entre medias, el éxito. Un éxito que Dani Martín define como una "droga muy peligrosa". Todo, por los aplausos. "Si disminuye tienes que ir a buscar tu dosis. Si no la encuentras, la buscas en otras cosas que te suban hasta ese nivel de autoestima", afirma.

Y es algo que le hizo sentir "un yonqui". Porque es una adicción. Una de las que también ha hablado. En ese sentido, ha confesado que, para llamar la atención de sus padres, o bien fumaba o bien se metía "algún filete". Sin embargo, desde El Canto del Loco a esta parte, nada.

"Si desde ese momento hasta hoy me hubiese drogado estaría muerto", afirma un Dani Martín que, eso sí, ha reconocido que el vino ha sido su perdición. Que reconoce también que le ha costado madurar, y que ese momento llegó cuando murió su hermana.

"Deje de ser el niñato que era en El Canto del Loco", cuenta, a la par que dice que asumió un rol hasta ese momento "desconocido". Por teléfono le llegó la noticia, después de ver hasta 75 llamadas perdidas en un móvil que tenía cargando. Ahora, tras muchos años, habla abiertamente de su hermana: "Una persona increíble, una crack".

El "vínculo" con Amaia Montero

Además, ha hablado de la figura de Amaia Montero. Ambas familias, como dice, tienen "un vínculo". Él, por su parte, desvela que ella y él tuvieron "un encuentro" ante la pregunta de Ébole de si estuvieron juntos.

Porque no ha dejado nada en el tintero. Ni siquiera el tema de los impuestos, donde también se ha mojado: "Que haya gente que paga impuestos en Andorra me toca un poco los cojones".

Una charla en un camping

Así ha sido la charla entre Dani Martín y Jordi Évole. Una que ha tenido lugar en un camping. En un lugar que trae muy buenos recuerdos tanto a uno como a otro. Al segundo, por haber trabajado en uno; al primero, al cantante, por el lugar dónde pasó su infancia.