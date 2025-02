Dani Martín: "Iba a la playa y no me quitaba la camiseta en mi puta vida"

Dani Martín se ha sincerado sobre los comentarios el aspecto físico. El cantante, que tiene tendencia a engordar, confirma que ahora se cuida la alimentación y habla de cómo actúa en la playa sabiendo que le pueden hacer una foto sin camiseta.

"Es un poco cruel. Cuando haces una vida normal, de vacaciones, de ir al mismo sitio... En la vida le diría a nadie 'hostia, cómo has engordado'. A lo mejor tiene un problema", dice.

Y luego, la playa: "Iba a la playa y en la puta vida me he quitado la camiseta. De mayor, sabiendo que me pueden hacer una foto, he tenido mucho cuidado. Voy a Ibiza, me subo a un barco... y no, hasta este año. Puse una story y dije 'dónde estáis hoy paparazzis que estoy delgado', que el año pasado no había más que barcos esperando".