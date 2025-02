Dani Martín: "Si desde El Canto del Loco hasta hoy me hubiera drogado estaría muerto"

Tabaco, alcohol y drogas. Tres temas que se han tratado en Lo de Évole. Tres temas sobre los que Dani Martín ha hablado con Jordi Évole en el programa. El artista ha reconocido que no ha sido "muy de drogas", pero que el vino era su "perdición".

"No he sido muy de drogas. Era más de gintonic. De mucho vino. El vino es mi perdición. ¿Fumar? Muy poco. El hachís tampoco me ha llamado nunca la atención", dice.

Y afirma que es "el miedo" el que le ha "salvado la vida": "Si desde El Canto del Loco hasta hoy me hubiera drogado estaría muerto. Que a un chaval de 23 años le empiezan a suceder las cosas que a mí me pasaron, metido en la coca o en algún rollo de esos... Sería difícil haber llegado hasta aquí. El miedo me ha salvado la vida, el no querer sobrepasar una línea".