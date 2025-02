La advertencia de Dani Martín sobre los peligros del éxito: "Me he sentido un yonqui"

Dani Martín ha hablado de los riesgos que conlleva el éxito. De los riesgos que tiene lo que, para él, "es una droga muy peligrosa". Porque él sabe cómo es. Porque ha tenido que manejarla. Porque ha advertido a todos y a todas del motivo que hace que sea, como él dice, una adicción.

"El éxito es una droga muy peligrosa. Gusta mucho. Que te aplaudan. Si el aplauso disminuye tienes que ir a buscar tu dosis. Si no la encuentras, la buscas en otras cosas que te suban hasta ese nivel de autoestima", expresa.

Y habla de su caso: "¿Que si me he sentido un yonqui del éxito. Sí, digamos que sí. Luego he sabido alejar la dependencia de tener que estar ahí todo el rato. Como te comentaba, es un curro que hay que hacer porque si no se te va la gaita. se te va bastante".