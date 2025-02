La llamada de Joan Manuel Serrat a Dani Martín: "Nene, ¿qué ha pasado?"

Dani Martín ha desvelado que en su día recibió una llamada de Joan Manuel Serrat. Todo, después del tuit en el que el cantante se "abrió en canal" y por ello llegaron incluso a mandarle a un psiquiátrico. "Estaba preocupado cuando pusieron lo de que Dani Martín anuncia el final de su gira por problemas de salud mental", cuenta.

"Nene, ¿qué ha pasado?' Nada, que me he abierto en canal en un tuit de estos y me han mandado a un psiquiátrico. El jefe me dijo, 'hay que contar menos'. Amo a Serrat. Es un jefe", afirma Dani Martín.

Pero él no es así: "Yo no sé contar menos. Te atreves a decirlo. A contarlo. Me parece más bonito hablar de esas cosas que del coche que tienes o la foto del barco o la casa en la que veraneas".