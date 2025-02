La valiosa reflexión de Dani Martín sobre las redes sociales: "Me importa lo que diga un neurólogo sobre mi madre, no lo que piense 'Astronauta135'"

Dani Martín ha dejado una más que importante frase sobre los haters y los críticos en las redes sociales: "A mí me importa lo que diga Joan Manuel o Joaquín (por Serrat y Sabina), que me llame y me diga que no me ha visto bien".

Dani Martín ha realizado una más que valiosa reflexión sobre las redes sociales. Sobre la importancia que para muchos tienen lo que allí se comenta. El cantante, en Lo de Évole, ha comentado que él sí usa Instagram, pero que lo demás "no".

"Prefiero no sentirme condicionado a lo que pueda decir 'Astronauta135'. Me importa lo que diga un neurólogo sobre mi madre, o un oncólogo sobre mi padre", afirma.

Y prosigue: "Me importa lo que me diga Joan Manuel (Serrat), o que Joaquín (Sabina) me llame y me diga que no me ha visto bien".