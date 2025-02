"Me faltaron límites": así habla Dani Martín de su infancia y de su "fracaso escolar total"

Dani Martín ha hablado sobre cómo fue su infancia. Sobre esos días en el camping. Sobre su etapa como estudiante, en una juventud en la que él mismo reconoce que le "faltaron límites". "Mis padres querían que mi hermana y yo tuviéramos lo que ellos no habían tenido. Ella lo supo administrar, pero yo no", cuenta.

"Me iba con un amigo a fumarme unos cigarros, a tirar piedras a los cristales... lo que fuera. Llegaba cinco minutos antes de que llegasen mi padres, me metía en la cama y listo. Un desastre. Me faltaron límites. Le pedí a mi madre que necesitaba límites", afirma el artista.

Y en el colegio, "muy mal": "Un fracaso escolar total. Estaba silbando en clase, cantando canciones. Estaba a otra. Lo mío era escribir poemas y canciones".