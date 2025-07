La reacción de Ricky Rubio a un consejo de Pau Gasol: "Cabr**, ¿y por qué no me lo dijiste el primer día?"

"Para mí nunca nada era suficiente", admite Ricky Rubio a Jordi Évole durante la entrevista. De hecho, una de las cosas que le confiesa el jugador al periodista es que se 'obligó' a superar la carrera de Pau Gasol.

"Uno de los espejos que me he mirado más ha sido Pau Gasol. A mí me parecía que tenía que superar su carrera", explica. "Si es un extraterrestre", se responde a sí mismo.

Además, ha explicado que tienen una pregunta todavía para hacerle al legendario jugador español: "Le quiero preguntar si se lo ha pasado bien durante este camino".

Eso sí, Ricky Rubio sí le preguntó ya algo al mayor de los hermanos Gasol: "Y una de las cosas que yo le pregunté ahora, demasiado tarde, le decía que cuando yo salía a la cancha pensaba que era el peor y a través de allí encontraba la motivación. Y él me dijo 'pues yo pensaba que era el mejor'". "Cabron, ¿y por qué no me lo dijiste el primer día?", le respondió entre risas el base.

*Puedes disfrutar de la entrevista de Jordi Évole a Ricky Rubio ya en Atresplayer