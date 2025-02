Las halagadoras palabras de Dani Martín a Jordi Évole: "Eres un tipo al que contaría la verdad"

El artista ha alabado la figura de Évole y ha hablado, también, de la promoción de su nuevo trabajo discográfico. "He decidido no hacer mucha promo... y hacer una buena promoción", relata.

Dani Martín ha compartido bungalow con Jordi Évole en Lo de Évole. El artista, que ha lanzado un nuevo trabajo discográfico, ha tenido unas más que halagadoras palabras para Évole en la conversación que ambos han mantenido en el camping.

"Para mí es un halago que me hayas querido entrevistar. Cuando te dan la oportunidad de venir aquí digo... hostia. Es un tipo al que sí le contaría la verdad", expresa el cantante.

Y es que, para este nuevo trabajo, ha tomado una decisión: "No tengo tanta promoción. He decidido no hacer mucha promo... y hacer una buena promoción".