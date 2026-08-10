Carla Simón cuenta cómo su madre dejó la heroína para tener hijos: "Cuando ya tenía otra vida descubrió que tenía VIH"

Carla Simón y Alba Flores recuperan recuerdos sobre sus padres, el consumo de heroína y la juventud de los años ochenta, en un encuentro producido en esta última temporada de Lo de Évole.

Hay historias familiares que se transmiten de generación en generación y que, con el paso del tiempo, adquieren nuevos significado. Una de ellas fue la que mantuvieron Alba Flores y Carla Simón en la última temporada de Lo de Évole, donde ambas compartieron recuerdos familiares marcados por la droga y la pérdida de sus padres.

En este encuentro, la actriz y la directora de 'Estiu 1993', 'Alcarràs' y 'Romería', hablaron de sus experiencias personales y de una generación que estuvo profundamente marcada por el consumo de heroína y la llegada del VIH.

La conversación también permitió a Simón explicar algunos de los referentes que había utilizado durante el proceso creativo de 'Romería'. Entre ellos estuvo el trabajo de la escritora Xulia Alonso, que le había servido para acercarse a una de las partes más duras de la historia que quería contar: el síndrome de abstinencia.

"Nos asesoró con ese momento en el que se pinchan. El 'mono' es una especie de lucha con tu mente cuando estás intentando dejarlo, de no ir a solucionar el hecho de que te encuentras mal, porque sabes muy bien cómo puedes dejar de encontrarte mal", detallaba la cineasta.

Las palabras de Carla llevaron a Alba a recordar a su padre, Antonio Flores, y los diferentes intentos que había realizado para abandonar el consumo de drogas. La actriz y productora creativa del documental 'Flores para Antonio' puso el foco en el sufrimiento físico que suponía atravesar el síndrome de abstinencia: "Se presupone que la gente tiene que ser capaz de pasar por ese proceso que conlleva un mono que tiene unas consecuencias físicas enormes, pero es una cosa durísima".

Fue entonces cuando Carla habló de su propia madre. La directora explicó que, según la historia que había conocido a través de su familia, ella también había consumido drogas durante un tiempo, pero había tomado la decisión de dejarlo cuando quiso ser madre. "Lo dejó sola, sin ir a ningún centro. Y luego tuvo una hija y su putada fue que cuando ya estaba en otra vida le dijeron que tenía VIH", explicaba la directora.

El relato familiar de Simón servía como puente hacia otro de los temas que habían marcado 'Romería': la memoria de los años ochenta. Para la cineasta, aquella época no podía contemplarse únicamente desde la tragedia provocada por la droga y las enfermedades asociadas al consumo.

Simón defendía que aquella generación también había protagonizado una profunda transformación social y había disfrutado de una libertad que, a su juicio, resultaba difícil de encontrar en otros momentos. "Muchas veces lo vemos con estas connotaciones tan negativas, pero en realidad también fue una juventud muy libre", reclamaba Carla.

La directora consideraba que aquella juventud había contribuido a cuestionar las normas sociales y a abrir la puerta a otras maneras de entender la vida. "Realmente propusieron un cambio de manera de pensar, de abrirnos, más progresista, más todo. Una generación muy importante y útil en nuestra historia para cambiar las cosas. Y tuvieron una manera de vivir que ni fue antes ni ha vuelto después, que es ese dejarse fluir", añadía.

Alba coincidía en reivindicar esa capacidad para cuestionar lo establecido y señalaba que las generaciones posteriores no habían tenido necesariamente el mismo margen para hacerlo. "No tenemos permiso para aspirar a parecernos a ellos en lo que mola, en la libertad y en cuestionar también el sistema y cómo se está viviendo hasta ahora".

La conversación terminaba girando precisamente en torno a esa voluntad de poner en duda las normas que parecen incuestionables. Carla explicaba que aquella generación se había preguntado por qué debía seguirse un único modelo de vida. "¿Por qué tenemos que estar trabajando por un salario en un sitio, tener un matrimonio? Cuestionaban todo ese status quo", reflexionaba.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la última temporada de Lo de Évole

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