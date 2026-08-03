Alba Flores se sincera sobre el régimen franquista: "Me hubiese gustado que mi familia y todo el mundo hubiese sido más combativo"

"¿Te hubiese gustado que tu familia hubiese sido más combativa durante el régimen?", pregunta Jordi Évole a Alba Flores, que responde: "Sí. Me hubiese gustado que todo el mundo hubiese sido más combativo. Pero no solo mi familia".

Alba Flores charló con Jordi Évole en una temporada de Lo de Évole sobre la libertad sexual y el auge de la extrema derecha. "¿Te hubiese gustado que tu familia hubiese sido más combativa durante el régimen?", preguntó el periodista a la actriz, que se confesó en el vídeo: "Sí, me hubiese gustado". "Me hubiese gustado que todo el mundo hubiese sido más combativo. Pero no solo mi familia, pero qué difícil", aseguró en el vídeo, donde reflexionó sobre su abuela, Lola Flores.

"Creo que no tenía muchos intereses políticos, al principio de su vida estaba en sobrevivir y luego en salir adelante", afirmó la actriz, que recordó que Lola Flores "alimentaba muchas bocas": "Como muchas personas por necesidad haces lo que haga falta". "Hay una entrevista de mi abuela en la que dice que con Franco ha vivido muy bien y que con él había estado tranquila, pero que si hubieran ido los barbudos (los comunistas) y le hubieran tratado así de bien también les hubiera estado agradecida eternamente". Por otro lado, destacó que su padre, Antonio Flores, fue el más implicado políticamente: "Tiene una canción, 'Al caer el sol', según cuenta mi madre viene cuando los legionarios de Cristo Rey pegaba a la gente y les obligaba a cantar el Cara al Sol". Es más, la actriz leyó la letra en este vídeo a Jordi Évole.

*Vuelve a ver Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.

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