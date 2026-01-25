"Ha sido muy duro para Lolita, para Rosario y para mí": Ana Villa, sobre Flores para Antonio, la película de Alba Flores sobre su padre

El documental 'Flores para Antonio' le ha servido a Alba para volver a "tener sensación" de su padre, algo que no sentía desde los ocho años. Pero el proceso de creación se ha vivido de una manera muy diferente por las otras mujeres de Antonio.

El Rastro de Madrid empieza a despertarse y Alba Flores ya está allí. Viene de ganar un premio Forqué y llega tranquila, sorprendentemente, sin rastro de cansancio. Dice que anoche se portó "bien" porque ya se había portado "mal" hace unas semanas. Acompañada por Jordi Évole, recorre un barrio que no es solo un escenario televisivo, sino parte de su historia personal.

En estas calles vivió su familia materna y la cita tiene un significado especial porque aquí se reencuentra con su madre, Ana Villa, por primera vez desde que Alba ha sido premiada por Flores para Antonio, el documental que revisa la figura de su padre desde lo íntimo.

Antes de llegar al punto de encuentro, Alba recuerda uno de los momentos previos a la gala. "Antes de meterme, lo último que leo, además lo leí en alto para toda la gente que íbamos, es un mensaje de mi madre en el grupo de la familia diciendo: 'Yo creo que no se lo va a llevar'".

El reconocimiento de Alba Flores en el documental para su padre

Jordi Évole la saluda con efusividad, como a alguien famoso a quien admirar, pero lo cierto es que Ana siempre ha estado alejada de los focos y las cámaras. "Te conocía poco y te he conocido en el docu", le dice. "Tú no has estado muy en la palestra nunca y aquí, tu hija te ha hecho lucir, que yo creo que está muy bien". Ana asiente y explica su posición desde la discreción. "Por el camino que hemos recorrido juntas, sabe un poco cómo he tenido que tirar para delante".

Para Alba, el reconocimiento a su madre es central. Va más allá de la resistencia o del esfuerzo personal. "No solo tirar para delante, es que ella es la que ha cuidado todo el legado de mi padre. Me ha cuidado a mí, eso lo primero, y luego es la que ha cuidado todo el legado de mi padre. Y lo ha hecho con un cariño, con un amor, con unas ganas de hacerlo bien, de darle dignidad a cada canción...".

El amor inmortal de Ana por Antonio

Ana y Antonio ya no eran pareja cuando él falleció, pero siguieron manteniendo una relación muy estrecha. "Nosotros seguimos teniendo mucha relación después de separarnos. Íbamos de viaje con Alba. Dos o tres meses antes de que muriera nos fuimos a Disney los tres", recuerda.

Incluso tras la separación, su intención era volver a intentarlo. "Porque yo estaba enamorada de él. Yo quería haber seguido con él. Yo hubiese seguido con él toda la vida y hubiese tenido seis hijos con él". Las circunstancias, reconoce, no lo hicieron posible, pero nunca dejó de querer darle otra oportunidad.

"Ha sido muy duro"

El documental ha sido un proceso complejo para quienes formaron parte de esa historia. Ana lo resume sin rodeos. "Ha sido muy duro". Y concreta: "Sobre todo para Lolita, Rosario y para mí, que fuimos las que más vivimos esta historia, ha sido durísimo". "Volver a ver esos vídeos familiares cuando todos estábamos tan bien y tan... ha sido muy duro. Hemos tenido bajones importantes", reconoce.

Para Alba, el resultado ha tenido un efecto distinto. Más que un ajuste de cuentas con el apellido, ha sido una forma de cerrar asuntos pendientes. "Es como que me siento más libre, pero no tanto por el apellido Flores, es más por la ligereza que da saber que has hecho lo que tenías que hacer con tus asuntos personales y que los has puesto en orden".

El recorrido termina y el Rastro ya está lleno de gente. El ruido vuelve, la vida sigue. Madre e hija se despiden con la sensación compartida de haber atravesado un proceso difícil pero necesario, uno que ha removido el pasado y, al mismo tiempo, ha permitido ponerlo en su sitio.

