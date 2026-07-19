Urdangarin revela el favor que le pidió el rey emérito y que abrió las puertas de las administraciones públicas a Nóos

En una entrevista de la pasada temporada de Lo de Évole, Iñaki Urdangarin defendió el legado del Instituto Nóos, aseguró sentirse "orgulloso" de aquella etapa y explicó cómo, según su versión, comenzó la colaboración con las administraciones públicas.

En una entrevista emitida durante la pasada temporada de Lo de Évole, Iñaki Urdangarin reivindicó el trabajo desarrollado por el Instituto Nóos y aseguró que continúa recordando aquella etapa "con orgullo", pese a que la actividad de la entidad acabó desencadenando el conocido caso judicial que marcó un antes y un después en su vida. Sus declaraciones sorprendieron al periodista Jordi Évole, ante quien defendió el origen y los objetivos con los que nació el proyecto.

El exduque de Palma sostuvo que la finalidad del Instituto Nóos siempre fue impulsar iniciativas con un importante componente social vinculadas al deporte, la gestión y la organización de grandes acontecimientos. "Independientemente de la causa penal dijese, trabajábamos en un proyecto con un propósito de impacto social muy alto", afirmó durante la conversación.

En la dirección de la entidad también figuraba la infanta Cristina, una circunstancia que otorgaba al instituto un evidente peso institucional. Preguntado por Évole sobre los motivos por los que sigue defendiendo aquella iniciativa, Urdangarin aseguraba que tenía "la sensación de que las cosas estaban bien hechas". "La voluntad, el espíritu, era auténtico y tenía proyectos que aportaban un valor importante a la sociedad", añadió.

De la empresa privada a las administraciones

Durante la entrevista, Urdangarin explicó que la actividad de Nóos comenzó prestando servicios de consultoría para empresas privadas y que el cambio llegó cuando empezó a colaborar con organismos públicos. Según relató, ese giro se produjo tras una conversación con el rey Juan Carlos, un episodio que también recoge en sus memorias.

"Va a haber Copa América de vela en Valencia, igual podríais echar una mano", le trasladó el monarca, según el relato del exduque. En aquel momento, la Comunitat Valenciana preparaba la celebración del evento y surgió la posibilidad de que el Instituto Nóos colaborara para potenciar su impacto.

A partir de ahí, explicó que el rey le planteó la posibilidad de asesorar a las instituciones participantes. Aunque reconoció que podía haber rechazado la propuesta, aseguró que le parecía "un proyecto superatractivo" y plenamente coherente con la actividad que desarrollaba la entidad. Esa decisión supuso el inicio de la colaboración con administraciones públicas y, por tanto, la gestión de fondos públicos.

"Yo no era consciente de esta situación tan diferente con respecto a la empresa privada. Me di cuenta luego", reconoció. También añadió que nunca se hubiese imaginado "las connotaciones que podría tener". "Si no nos hubiésemos acercado a las administraciones públicas no hubiera habido caso Nóos", comentó.

Yerno del rey

Otro de los asuntos abordados fue la influencia que pudo tener su vínculo con la Casa Real en las reuniones mantenidas con distintos responsables políticos. Sobre esa cuestión, Urdangarin admitió desconocer cómo era visto por sus interlocutores. "Yo no sé si estaban viéndome con el sombrero de 'yerno del rey emérito'", reflexionó.

Él, sin embargo, aseguró que acudía a esos encuentros con un planteamiento muy distinto. "Yo iba con el rol de 'aquí traemos unas ideas y queremos trabajar para tu Comunidad'", explicó. Cuando Jordi Évole le preguntó si realmente acudía pensando "aquí vamos a sacar una pasta que lo vais a flipar", respondió con rotundidad: "Ni muchísimo menos".

Asimismo, defendió que los trabajos realizados se facturaron conforme a los precios de mercado y sostuvo que "nunca ha existido voluntad de delinquir". También rechazó haber ejercido presión sobre cargos públicos para obtener contratos, en referencia al episodio mencionado por Fernández Vara, del que afirmó no tener conocimiento.

La condena por el caso Nóos

El caso Nóos terminó con la condena de Iñaki Urdangarin a cinco años y diez meses de prisión, después de que el Tribunal Supremo confirmara su responsabilidad por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. El exduque ingresó en prisión en 2018 y, posteriormente, fue accediendo de forma progresiva a distintos beneficios penitenciarios hasta abandonar la cárcel.

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