Cuando Marc Giró recordó en 'Lo de Évole' su pasado como "alcohólico funcional": "Me alejaba tanto de la alegría como del dolor"

El presentador recordaba en Lo de Évole cómo un ingreso hospitalario por COVID le hizo darse cuenta de su "mono". "Antes trabajaba alcoholizado", reconocía al explicar una etapa de su vida marcada por un consumo que estaba totalmente integrado en su rutina.

Marc Giró se sentaba con Jordi Évole en esta entrega recuperada de 'Lo de Évole', en la que, además de hablar de su trayectoria profesional y de su llegada a laSexta, decidía abordar uno de los capítulos más personales de su vida: su relación con el alcohol.

El presentador explicaba cómo durante la pandemia vivió un momento decisivo. Cuando muchos ya estaban pendientes de las vacunas contra el coronavirus, él enfermó gravemente y tuvo que ser ingresado. "Me estaba ahogando. Entré por urgencias, me quedé 20 días hospitalizado", recordaba.

Fue durante aquella estancia en el hospital cuando tomó conciencia de su problema. "El mono lo pasé allí. Intubada", contaba a Évole. Aunque aclaraba que los síntomas correspondían al COVID y no a un síndrome de abstinencia, reconocía que aquella experiencia le hizo reflexionar. "No era mono, era COVID. Pero la sensación era de resaca".

A partir de ese momento, Giró empezó a analizar el papel que el alcohol tenía en su vida. "Y ahí es donde descubrí que en mi caso me alejaba tanto de la alegría como del dolor". Según explicaba, el consumo funcionaba como una forma de desconexión emocional: "No sabes si estás bien o estás mal. Y es buenísimo saber si estás bien".

Ante la pregunta de Jordi Évole sobre cómo era su consumo, el comunicador admitía que se consideraba un "alcohólico funcional". "Es un tipo de nivel de bebida que yo veo que está muy socializado", aseguraba, explicando que muchas situaciones cotidianas estaban vinculadas al alcohol. "Ahora, yo saldría de aquí y diría: 'Venga, una copita, una cena'", recordaba. Incluso reconocía que en ocasiones adaptaba sus comidas para poder beber.

Giró también hablaba de cómo esa dinámica acompañaba su vida profesional. Durante sus años en la revista Marie Claire, los eventos, presentaciones, celebraciones y encuentros sociales estaban muy ligados al alcohol. "Entonces yo, a lo mejor, desayunaba tres veces, con champán", rememoraba el presentador de Cara al Show.

El comunicador reconocía que durante aquella etapa llegó a trabajar bajo los efectos del alcohol, aunque matizaba que no significaba necesariamente acudir borracho al trabajo, sino vivir inmerso en un ciclo marcado por "el consumo y la resaca".

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