Carla Simón, sobre su nula relación con las drogas tras la muerte de sus padres de sida: "Siempre he tenido curiosidad de qué coño debe ser eso"

Carla Simón y Alba Flores hablan del estigma de la heroína y del legado de sus padres, de cómo crecieron rodeadas del recuerdo de la adicción y cómo eligieron reinterpretar la historia familiar.

Carla Simóny Alba Flores comparten en este fragmento de 'Lo de Évole' detalles inéditos de sus infancias, marcadas por la pérdida de sus padres. La directora catalana confiesa cómo, a pesar del "shock" inicial, decidió comprender el contexto de los años 80 para "no reducir" a sus progenitores a su adicción.

Carla Simón habla sobre la "versión oficial" que tuvo aquella niña de 6 años cuando se mudó al pueblo. "Era que mi madre había muerto de una enfermedad del hígado y mi padre de un accidente", recuerda. Sin embargo, a los 12 años descubrió la verdad: sus padres habían fallecido a causa del sida, adquirido por la droga.

La directora recuerda el "segundo round" de emociones al conocer la realidad, y cómo, gracias a la conversación abierta con su madre adoptiva, pudo contextualizar los hechos. "Tuve unos días donde de alguna manera estaba cambiando la imagen de mis padres, un poco idealizada. Para mí, entender el contexto de los 80 es lo que más me ha ayudado. Lo más importante es que no les definiera que estuvieran enganchados a la heroína durante un tiempo. No reducirles a eso", afirma.

Carla también habla de la curiosidad y el miedo que la acompañaron en su adolescencia en un pequeño pueblo, donde no era fácil resistirse a las drogas: "Siempre he tenido una curiosidad de qué coño es esto y un miedo de 'ni de coña lo voy a probar'". Su necesidad de búsqueda la llevó a explorar libros y películas para entender lo que se siente, aunque admite que "es muy difícil de contar".

Ambas coinciden en que la forma en que se narra la historia familiar es crucial para combatir los prejuicios y el estigma social. "A mí es lo que más me ha dolido de toda mi historia con mi padre, cómo, de pronto, ese estigma y esos prejuicios en la sociedad reducen a las personas a 'eres un yonqui'", relata Alba, quien reconoce que "esa imagen" estaba clavada en el "imaginario de la gente".

