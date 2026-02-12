La honestidad brutal de Loles León en Lo de Évole: "Hace 21 años que no tengo relaciones con ningún hombre; sexo, yo me apaño"

Es la actriz más taquillera de España y también, la más gamberra. Loles León arrasa con su honestidad brutal con Lo de Évole y habla sobre sus orígenes, su familia, el cine español, Santiago Segura, Pedro Almodóvar y el sexo a los 75.

María Dolores León, más conocida por el mundo entero como Loles León gracias al "encargado tartamudo" que decidió acortar su nombre cuando era muy joven, es la actriz más gamberra de España. Ella es la protagonista del doble programa de Lo de Évole que se estrena el domingo en laSexta.

Extrovertida, sincera, lúcida, encantadora, optimista... todos los adjetivos se nos quedan cortos a la hora de describirla. En este avance del capítulo que muestra la cuenta oficial del programa en sus redes sociales, podemos verla junto a Jordi Évole visitando el Mercado de la Barceloneta, saludando a sus vecinas y recordando su infancia. "Mi padre era un gentleman y a veces, me gritaban las mujeres: 'Loles, que yo me he tirado a tu padre'", rememora entre risas mientras pasea por las instalaciones. Es por ello que no descarta que la pescadera que ahora les está atendiendo pueda ser su hermana.

"A día de hoy eres la actriz más taquillera de España", le recuerda Évole. Ella asiente sin rubor. En un restaurante, confiesa que lleva 21 años sin tener "relaciones con ningún hombre". Pero sexo, sí. "Claro, sexo yo me apaño", aclara.

Después de responder con desparpajo al periodista cuando saca a la luz que todavía no le han dado un Goya, reconoce honestamente que ella sí que hace "películas malas" por dinero. "Y he hecho una película gastronómica... pa' comer", añade. También habla de Santiago Segura y de Pedro Almodóvar, con quienes ha discutido, y mucho. "Yo soy problemática", afirma con convicción.

Ella era administrativa y decidió dejarlo para no renunciar a sus sueños. "Yo no quería decirle a mi hijo cuando tuviera 20 años: 'Yo soy una frustrada por tu culpa'", explica. Y eso que cuando en su casa dijo que quería ser actriz le respondieron que ahí eran "todas putas y todos maricones".

A sus 75 años, desvela el secreto de su eterna juventud: "Yo me he inyectado cosas. [...] Esta vida es un paseíto. Si lo puedes hacer más mona, mejor".

El domingo, doble programa de Lo de Évole. Con Loles León. En laSexta.

