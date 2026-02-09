Ahora

Loles León se sincera en Lo de Évole al hablar de Pedro Almodóvar y Santiago Segura: "Soy problemática, no le hago la pelota a nadie"

Loles León llega a laSexta de la mano de Jordi Évole en el próximo episodio de Lo de Évole, en el que habla sin tapujos de su vida personal y profesional... también de Santiago Segura y Pedro Almodóvar.

Loles León, genio y figura, llega a laSexta para mostrarse tal y como es, sin la máscara de uno de sus icónicos personajes por delante en este programa de Lo de Évole, el cuarto de la nueva temporada, tras las entrevistas a Manuel Carrasco, Alba Flores e Iñaki Urdangarin.

Natural, sencilla y con una personalidad arrolladora, la actriz, de 75 años, no duda en definirse como "problemática" cuando Jordi Évole - tal y como puede verse en el vídeo promocional sobre estas líneas- si ha "discutido más con Pedro Almodóvar o Santiago Segura trabajando".

Después de echarse unas risas, asegura que ella no se conforma: "No le hago la pelota a nadie", dice con seguridad.

