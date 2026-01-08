El cambio radical de Petro con Trump: de comparar sus políticas con las de Hitler y acusarle de "asesino" a presumir de una llamada

Después del ataque a Venezuela, el presidente colombiano teme ser la siguiente víctima de Trump y busca suavizar su relación con él. Este jueves ha anunciado que se reunirán en la Casa Blanca, tras una amistosa conversación de "una hora o más".

En medio de la crisis en Venezuela tras un ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro, se ha producido un importante acercamiento entre Donald Trump y Gustavo Petro. Tras acusaciones y amenazas previas, ambos líderes han mantenido una conversación telefónica amigable. Trump, quien antes había criticado duramente a Petro, ahora ha elogiado la charla, mientras que Petro ha destacado su duración y ha anunciado una futura reunión en la Casa Blanca. Este cambio refleja el deseo de Petro de evitar conflictos con EEUU, especialmente tras las advertencias de Trump sobre una posible intervención. Las tensiones previas entre ambos incluían acusaciones mutuas y medidas diplomáticas. Con elecciones en Colombia en el horizonte, el interés de Trump en un gobierno de derecha es evidente, buscando aliados en la región.

En medio de la crisis que se vive en Venezuela tras el ataque de EEUU el sábado y la captura de Nicolás Maduro, este jueves se ha dado otro momento importante para la región, con Colombia como protagonista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han hablado por teléfono en lo que parece haber sido una conversación amigable y con la que han rebajado la tensión entre sus países.

La llamada se da después de que el republicano acusase a Petro de ser un "enfermo" y de "fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos", y de amenazarle con una invasión. Ahora, Trump parece haber cambiado de opinión y ha asegurado que ha sido "un honor" charlar con él.

Por su parte, Petro ha alardeado en redes sociales y ha afirmado que la conversación "duró como una hora o más". Ha dicho que en esa llamada le ha explicado que no es narcotraficante y que se reunirán en la Casa Blanca.

Un cambio radical con el que Petro, que pasa del odio al amor de Trump y que, sobre todo, evidencia que el colombiano no quiere una guerra con EEUU. Y ¿por qué ahora? Principalmente, porque tras la operación en Venezuela, Trump le advirtió que podría ser su siguiente víctima y se ha tomado en serio la amenaza.

La hemeroteca entre Petro y Trump

Petro es uno de los grandes exponentes de la izquierda latinoamericana, algo que a Trump no le gusta nada. Además, le ha confrontado públicamente desde le principio de su mandato, aunque generalmente siempre ha tenido que rectificar ante las contundentes reacciones de la Casa Blanca.

A principios del año pasado, impidió la entrada de dos aviones de EEUU con deportados colombianos y comparó sus políticas con las de Hitler. Trump respondió con aranceles de emergencia del 25%, la diplomacia colombiana intervino y la tensión quedó en el aire, hasta el pasado septiembre.

Otro choque se produjo durante una marcha por Palestina en Nueva York, cuando Petro pidió a los soldados que desobedeciesen "la orden de Trump". "Obedezcan la orden de la Humanidad", afirmó.

Trump le retiró entonces el visado y sacó a Colombia de la lista de países que contribuyen a la lucha contra el narcotráfico y el colombiano contraatacó acusándole de ser un "asesino de lanchas del Caribe". Trump tampoco se ha quedado atrás y le ha llamado narcotraficante en varias ocasiones.

A esta lucha dialéctica, se une que este año se celebrarán elecciones en Colombia. Aunque Petro no se presenta como candidato, a Trump no le interesa que la izquierda siga gobernando.

Es un país estratégico con una posición geográfica clave y un gobierno de derechas se uniría a su lista de amigos: Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador y José Antonio Kast en Chile. Por todo esto, a Petro le conviene llevarse bien con él.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.