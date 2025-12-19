Qué tienen las alcaldías que nadie las quiere soltar: políticos acorralados por acoso sexual que siguen en el poder

Los detalles Pese a denuncias y a que sus partidos les pidan irse, José Ignacio Landaluce, José Tomé y el alcalde de Barbadás siguen en sus sillones como si fueran intocables, dejando plenos semivacíos y demostrando que, para algunos, soltar el poder no es una opción.

Esta semana parece que la política española reparte "no me voy, me quedo" como si fuera lotería. De Algeciras a Lugo, varios alcaldes y cargos públicos se aferran a sus puestos, aunque pesen sobre ellos denuncias graves o la presión de sus propios partidos.

En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce (PP) se mostró este viernes en el pleno como si nada: calificó de "teatrillo" que los concejales de PSOE y Vox lo dejen prácticamente solo y, aunque no quiso entrar en detalles sobre la denuncia por acoso sexual, tampoco aclaró su situación en el Partido Popular.

Landaluce ha decidido renunciar a su militancia para que el PP "no se vea perjudicado", pero insiste en que como alcalde se queda. Según él, las denuncias son falsas y cuenta con el respaldo de los vecinos. Aunque debería pasar a ser no adscrito, la baja formal del PP todavía no se ha comunicado.

Pero el "no me voy, me quedo" no es exclusivo del PP. En Galicia, varios cargos del PSOE también se aferran a sus puestos pese a estar denunciados.

José Tomé , denunciado por acoso sexual, dejó la presidencia de la Diputación de Lugo , pero sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos . Además, mantiene su acta de diputado provincial , de momento como no adscrito. Al parecer, quedarse solo en los plenos no le preocupa.

, denunciado por acoso sexual, dejó la presidencia de la , pero sigue siendo . Además, mantiene su acta de , de momento como no adscrito. Al parecer, quedarse solo en los plenos no le preocupa. En Ourense, el alcalde de Barbadás, denunciado por acoso laboral, sigue en el cargo y también mantiene su acta de diputado provincial. Aunque ha pedido la baja del PSOE, afirma que no se va a marchar, pese a los llamamientos expresos de su propio partido.

Al final, surge la pregunta inevitable: ¿qué tendrán las alcaldías que nadie quiere soltarlas, aunque se lo pidan expresamente?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.