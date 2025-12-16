Guerra abierta en el PSdeG por una nueva denuncia de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás (Ourense) que se niega a dimitir

El secretario general de del PSdG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, explica las medidas tomadas por el partido antes las recientes denuncias por acoso.

¿Por qué es importante? El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que el partido ha exigido a Xosé Carlos Valcárcel Doval que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral.

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Besteiro ha explicado que la militante interpuso "una doble denuncia" ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido. En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como "represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal" hace ya meses.

Valcárcel Doval, por su parte, ha asegurado que no va a dimitir y que quien tiene que dimitir es Besteiro. "Yo actué inmediatamente, no como él. Lo que hay detrás es un intento de lavado de cara de Besteiro a raíz de que yo firmase el manifiesto de las alcaldesas", ha declarado a laSexta. "Es absolutamente imposible. Lo niego rotundamente. No soy ningún acosador laboral", ha insistido.

El PSdeG-PSOE compartió la semana pasada un manifiesto abierto para expresar su "estupor y vergüenza" ante las denuncias de acoso sexual en el partido que se han conocido, que causan "una inevitable desafección con un partido que tiene el feminismo grabado en su alma".

Los hechos, sin embargo, tendrían su origen en la denuncia que la afectada hizo hace meses contra un concejal del gobierno municipal por acoso sexual. El edil dimitió en verano del año 2024 alegando motivos personales, pero a partir de ese momento habría comenzado la situación de acoso laboral que ahora denuncia con el alcalde como supuesto protagonista, según ha informado La Voz de Galicia.

Según ha dicho Besteiro, el PSOE provincial, como órgano inmediatamente superior al afectado, se reunirá este mismo martes para recabar el testimonio de las personas implicadas y depurar las responsabilidades "hasta llegar al final", como se "hizo en Lugo". "Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha subrayado.

