Ábrase por desastre: cómo la humanidad guarda todo lo que sabe por si tenemos que empezar de cero

¿Por qué es importante? Desde bibliotecas repletas de libros y archivos digitales en la nube, hasta minas secretas y bancos de semillas que conservan la vida del planeta, la humanidad guarda su conocimiento… pero todo esto no sirve si nadie sabe cómo acceder, interpretar o usarlo cuando haga falta.

Imagina esto: un desastre mundial borra bibliotecas, destruye servidores y apaga la nube digital. ¿Cómo empezaría la humanidad de cero? Ahí es donde entra en juego un libro que parece salido de ciencia ficción: 'The Book'.

Es un regalo prenavideño diferente: un manual de supervivencia para la civilización. Enseña desde la anatomía del cuerpo humano, formulación de medicinas básicas, operaciones sencillas, cultivo de plantas esenciales, construcción de casas robustas con hormigón armado, hasta fabricar un brazo robótico o preparar vino. Sí, tiene alguna laguna, pero sirve para tener un mapa si hay que empezar de cero.

Bibliotecas: el depósito del conocimiento

Si no tuviéramos ese libro, ¿dónde está el saber humano? Tradicionalmente, en las bibliotecas. Nacionales, institucionales o privadas, ahí está todo: libros, investigaciones, documentos históricos. Pero, ¿y si un desastre destruye las bibliotecas?

La nube digital: ¿la salvación?

Muchos dirán: "¡La nube lo guarda todo!". Allí están los archivos digitalizados de bibliotecas, investigaciones universitarias, proyectos de empresas y tutoriales de YouTube. Pero si la nube deja de estar disponible, la cosa se complica.

Minas y bóvedas: los arcones del conocimiento

En lugares remotos, como minas de Noruega o Austria, se guardan copias de libros, investigaciones y archivos en soportes extremadamente duraderos: microfilm, cerámica… incluso discos de cristal que, según dicen, podrían durar millones de años. Suena seguro, pero hay un problema: sin la "clave" o los expertos que interpreten esos archivos, el conocimiento es inútil. Es como una cueva de Alí Babá: el tesoro está, pero no se puede abrir sin la frase mágica.

No solo importa el saber, también los recursos

Tener conocimiento no sirve si no tienes los recursos para aplicarlo. Por eso existen bancos de semillas, como el de Svalbard en Noruega, bajo una montaña en una isla remota. Allí se conservan semillas de todo el planeta, muchas de especies en peligro de extinción. Sin ellas, la alimentación, la farmacología y la biodiversidad podrían desaparecer.

Guardar el conocimiento no es solo tener libros o archivos digitales. Es tener soportes duraderos, acceso seguro y gente capaz de usarlo. Sin esos tres elementos, la humanidad podría tener todo el saber del mundo y no poder hacer nada con él.

Así que, si este año buscas un regalo prenavideño, 'The Book' no es solo un libro: es una especie de seguro para el futuro de la civilización. Porque si algún día tenemos que empezar de cero, al menos habrá un manual de instrucciones.

