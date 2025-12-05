Trump recupera la Doctrina Monroe para ampliar su influencia en América Latina y que EEUU "siga siendo la nación más grande y exitosa"

¿Por qué es importante? El presidente estadounidense ha lanzado este viernes un documento de 33 páginas en el que asume la tesis de la ultraderecha titulado 'Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos', y en el que busca restablecer la doctrina de 1823 para consolidar al país como el principal poder del continente americano.

Trump ha lanzado este viernes un documento de 33 páginas en el que asume la tesis de la ultraderecha titulado 'Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos', y en el que busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar al país como el principal poder del continente americano.

El presidente estadounidense deja en el informe por escrito que quiere "garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad" y renueva así su apuesta por la llamada Doctrina Monroe, que básicamente sostiene que América Latina es suya, o casi.

Así se entienden sus amenazas de las últimas semanas a Nicolás Maduro. Trump quiere su petróleo, pero también eliminar la influencia de Moscú y Pekín de Venezuela y de todo el continente. A semejanza de la Doctrina Monroe, la política exterior de Trump pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano y, en esta nueva etapa, se enfocará en "reclutar" o "incorporar" aliados afines al Gobierno estadounidense y "expandir" su influencia en la región.

Se trata de una aplicación más estricta de la política del expresidente James Monroe (1817-1825) para recuperar la primacía de EEUU en el continente y proteger tanto su territorio como el acceso a zonas consideradas estratégicas en la región. Washington buscará así impedir que potencias ajenas desplieguen fuerzas, recursos militares o adquieran activos críticos en América, al considerar que esto constituye un riesgo para la seguridad nacional.

Contra la migración y el narcotráfico

Bajo la premisa de "incorporar", el Gobierno Trump espera trabajar con países aliados ya consolidados en la región para frenar la migración irregular, detener el flujo de drogas y reforzar la estabilidad tanto en tierra como en el mar. Se trataría de gobiernos capaces de contribuir a una estabilidad tolerable, incluso más allá de sus propias fronteras, según detalla el documento.

Esas naciones tendrían un papel relevante en la contención de la migración irregular, el combate a los cárteles del narcotráfico, el acercamiento de cadenas de producción y el fortalecimiento de economías locales. La propuesta indica que Estados Unidos recompensará a gobiernos y partidos que compartan su visión estratégica, pero subraya que también es posible trabajar con otros que, aunque tengan perspectivas diferentes, mantengan intereses comunes con Washington.

Estados Unidos llama también a reconsiderar su presencia militar en el continente y busca reducir su despliegue en áreas cuya importancia haya disminuido. Pretende, además, reforzar la presencia de la Guardia Costera y la Marina para controlar rutas marítimas, frenar la migración irregular por mar y limitar el tráfico de personas y drogas.

Igualmente plantea realizar despliegues dirigidos a asegurar la frontera y combatir a los cárteles, incluyendo el uso de fuerza letal cuando sea necesario, así como establecer o ampliar accesos en ubicaciones consideradas estratégicas.

En cuanto a "expandir", busca ampliar su red de socios y consolidar su posición como principal aliado económico y de seguridad para las Américas.

Enfatiza a su vez que actores externos han incrementado su presencia en América Latina mediante proyectos que podrían perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos y presentar riesgos estratégicos a futuro, en una posible alusión a China. Y considera que permitir esa expansión ha sido un "grave error" y sostiene que la primacía estadounidense en el continente es una condición necesaria para su seguridad y prosperidad.

