Ahora

Continúa la ofensiva

Trump afirma que seguirá atacando a Irán por un periodo de "cinco semanas o más": "No me voy a aburrir de esto"

¿Qué ha dicho? El republicano ha confirmado que el ejército de Estados Unidos tiene órdenes suyas de continuar con los ataques a Irán y que, aunque han pronosticado que duren algo más de un mes, tienen la "capacidad" de seguir "mucho más tiempo".

Donald Trump, durante la rueda de prensa en la Casa Blanca
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A Donald Trump no le ha bastado con acabar con Ali Jamenei, el líder supremo iraní, y contar por centenares las bajas causadas tras el ataque conjunto que realizó Estados Unidos e Israel el pasado sábado. De hecho, ha asegurado que no se "aburre de esto" y que está pronosticado que los ataques continúen por un mes más.

Es lo que ha explicado el republicano en una comparecencia realizada en la Casa Blanca, la primera oficial desde el ataque, aunque ya había hablado para varios medios de comunicación de manera breve y emitió un mensaje grabado sobre el ataque inicial conjunto con Israel. Porque ha asegurado que ha dado la orden de que los ataques continúen, algo que ya estaba pactado desde el inicio de la ofensiva, y no le preocupa la duración de la misma porque "sea cual sea está bien".

"Ya estamos sustancialmente por encima de nuestras previsiones de tiempo, pero sea la duración que sea, está bien. Lleve el tiempo que lleve. Desde el inicio pronosticamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos la capacidad de seguir mucho más tiempo que eso. Y lo haremos si es necesario", ha aseverado Trump.

Y es que el republicano ha detallado que Estados Unidos continúa realizando operaciones "a gran escala" en Irán para eliminar la "grave amenaza" que el régimen ayatolá supone para su país. Esa "amenaza", ha afirmado, es que los ayatolás "ya tenían misiles capaces de atacar Europa y nuestras bases locales y en el extranjero". "Y pronto tendrían misiles capaces de alcanzar nuestro precioso Estados Unidos", ha añadido. Es más, Trump también ha aseverado que este "rearmamento" de Irán tenía otro objetivo y era "proteger su programa nuclear".

Además, según el presidente estadounidense, alguno pensaba que no durarán tanto tiempo los ataques porque él se cansaría antes, pero Trump asegura que no se "aburre" con los ataques a Irán, lleven el tiempo que lleven: "Algunos dicen que me voy a aburrir, pero no me aburro. No hay nada aburrido sobre esto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"
  2. El Gobierno asegura que ni Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" a Irán
  3. Irán amplía el conflicto a una crisis energética: Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. La CIAF detecta "incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre el accidente de Adamuz
  6. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"