Trump afirma que seguirá atacando a Irán por un periodo de "cinco semanas o más": "No me voy a aburrir de esto"

Donald Trump ha afirmado que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el pasado sábado, continuarán por al menos un mes más. En una comparecencia en la Casa Blanca, Trump explicó que ha ordenado prolongar la ofensiva para eliminar lo que considera una "grave amenaza" del régimen ayatolá, que posee misiles capaces de atacar Europa y bases estadounidenses. Aseguró que no le preocupa la duración de las operaciones y que no se "aburre" de ellas, desmintiendo a quienes pensaban que su interés decaería con el tiempo. Además, indicó que el rearme iraní busca proteger su programa nuclear.

A Donald Trump no le ha bastado con acabar con Ali Jamenei, el líder supremo iraní, y contar por centenares las bajas causadas tras el ataque conjunto que realizó Estados Unidos e Israel el pasado sábado. De hecho, ha asegurado que no se "aburre de esto" y que está pronosticado que los ataques continúen por un mes más.

Es lo que ha explicado el republicano en una comparecencia realizada en la Casa Blanca, la primera oficial desde el ataque, aunque ya había hablado para varios medios de comunicación de manera breve y emitió un mensaje grabado sobre el ataque inicial conjunto con Israel. Porque ha asegurado que ha dado la orden de que los ataques continúen, algo que ya estaba pactado desde el inicio de la ofensiva, y no le preocupa la duración de la misma porque "sea cual sea está bien".

"Ya estamos sustancialmente por encima de nuestras previsiones de tiempo, pero sea la duración que sea, está bien. Lleve el tiempo que lleve. Desde el inicio pronosticamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos la capacidad de seguir mucho más tiempo que eso. Y lo haremos si es necesario", ha aseverado Trump.

Y es que el republicano ha detallado que Estados Unidos continúa realizando operaciones "a gran escala" en Irán para eliminar la "grave amenaza" que el régimen ayatolá supone para su país. Esa "amenaza", ha afirmado, es que los ayatolás "ya tenían misiles capaces de atacar Europa y nuestras bases locales y en el extranjero". "Y pronto tendrían misiles capaces de alcanzar nuestro precioso Estados Unidos", ha añadido. Es más, Trump también ha aseverado que este "rearmamento" de Irán tenía otro objetivo y era "proteger su programa nuclear".

Además, según el presidente estadounidense, alguno pensaba que no durarán tanto tiempo los ataques porque él se cansaría antes, pero Trump asegura que no se "aburre" con los ataques a Irán, lleven el tiempo que lleven: "Algunos dicen que me voy a aburrir, pero no me aburro. No hay nada aburrido sobre esto".

