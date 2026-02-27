El PP Valenciano no tarda ni tres meses en recolocar a todo el equipo de Mazón: así han pagado ser la tapadera del mentiroso

Los detalles Su sombra diaria, José Manuel Cuenca, ya está colocado en la oficina del expresident cobrando casi 60.000 euros. Al último que han colocado es Santiago Lumbreras como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

El PP valenciano ha recolocado rápidamente al equipo de Carlos Mazón en diversos puestos. José Manuel Cuenca, su sombra diaria, ahora trabaja en la oficina del expresident con un salario cercano a los 60.000 euros. Santiago Lumbreras ha sido nombrado asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Cayetano García, otro aliado de Mazón, acompaña al actual expresident Juanfran Pérez Llorca, ganando más de 80.000 euros. Francisco González y Maite Gómez, director de comunicación y jefa de prensa de Mazón, respectivamente, también han sido recolocados. Gómez admitió ante la jueza que mintió para encubrir a Mazón durante la catástrofe de la DANA, contradiciendo la versión oficial sobre su gestión de la emergencia.

Ni tres meses ha tardado el PP valenciano en recolocar a todo el equipo de Carlos Mazón. Su sombra diaria, José Manuel Cuenca, ya está colocado en la oficina del expresident cobrando casi 60.000 euros. Al último que han colocado es Santiago Lumbreras como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Y la lista sigue. Otro hombre fuerte de Mazón, Cayetano García, sigue ahora con el actual expresident de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con un sueldo de más de 80.000 euros. Ya han colocado también en la Generalitat al director de comunicación de Mazón, Francisco González, y a su jefa de prensa, Maite Gómez, de la que parece que han premiado su fidelidad con el puesto de asesora en el gabinete del President. Así han pagado ser la tapadera del mentiroso.

Este viernes, además, Gómez ha reconocido ante la jueza que mintió para encubrir al expresident. Ha asegurado que no habló con Mazón mientras estaba en El Ventorro en los peores momentos de la catástrofe de la DANA que dejó 230 muertos y que mintió cuando afirmó que el expresident había estado trabajando desde las 17:00.

Gómez ha dicho también que las declaraciones anteriores a las de este viernes las hizo "de forma estimativa" que se basaba en la lógica, que no eran cosas que le hubiese contado Mazón. Es decir, todo lo que había dicho Maite Gómez hasta este viernes era, ha dicho, en base a suposiciones.

Esta declaración desmonta por completo la versión que fue defendida durante meses por parte de la Generalitat, que aseguraba que Carlos Mazón llegó sobre las 17:00 de aquel 29 de octubre de 2024 al Palau de la Generalitat para gestionar la emergencia. Tras la declaración de los tres escoltas y el chófer del expresident, se ha sabido que su llegada se produjo casi a las 20:00.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.