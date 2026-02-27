Ahora

Causa de la DANA

El PP Valenciano no tarda ni tres meses en recolocar a todo el equipo de Mazón: así han pagado ser la tapadera del mentiroso

Los detalles Su sombra diaria, José Manuel Cuenca, ya está colocado en la oficina del expresident cobrando casi 60.000 euros. Al último que han colocado es Santiago Lumbreras como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

El PP Valenciano no tarda ni tres meses en recolocar a todo el equipo de Mazón: así han pagado ser la tapadera del mentiroso

Ni tres meses ha tardado el PP valenciano en recolocar a todo el equipo de Carlos Mazón. Su sombra diaria, José Manuel Cuenca, ya está colocado en la oficina del expresident cobrando casi 60.000 euros. Al último que han colocado es Santiago Lumbreras como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Y la lista sigue. Otro hombre fuerte de Mazón, Cayetano García, sigue ahora con el actual expresident de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con un sueldo de más de 80.000 euros. Ya han colocado también en la Generalitat al director de comunicación de Mazón, Francisco González, y a su jefa de prensa, Maite Gómez, de la que parece que han premiado su fidelidad con el puesto de asesora en el gabinete del President. Así han pagado ser la tapadera del mentiroso.

Este viernes, además, Gómez ha reconocido ante la jueza que mintió para encubrir al expresident. Ha asegurado que no habló con Mazón mientras estaba en El Ventorro en los peores momentos de la catástrofe de la DANA que dejó 230 muertos y que mintió cuando afirmó que el expresident había estado trabajando desde las 17:00.

Gómez ha dicho también que las declaraciones anteriores a las de este viernes las hizo "de forma estimativa" que se basaba en la lógica, que no eran cosas que le hubiese contado Mazón. Es decir, todo lo que había dicho Maite Gómez hasta este viernes era, ha dicho, en base a suposiciones.

Esta declaración desmonta por completo la versión que fue defendida durante meses por parte de la Generalitat, que aseguraba que Carlos Mazón llegó sobre las 17:00 de aquel 29 de octubre de 2024 al Palau de la Generalitat para gestionar la emergencia. Tras la declaración de los tres escoltas y el chófer del expresident, se ha sabido que su llegada se produjo casi a las 20:00.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Cuba con iniciar una "toma amistosa" de la isla: "Son un país fallido"
  2. La Casa Real advierte al rey emérito que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver
  3. De Espinosa de los Monteros a Ortega Smith o García-Gallardo: los 'purgados' de Abascal cargan contra la falta de "democracia interna" de Vox
  4. Los audios que muestran el terror al que somete un comisario de la Policía denunciado por acoso a una subordinada: "¿Qué hago, te pego?"
  5. Bill Clinton dice que desconocía los delitos de Epstein: "Si hubiera tenido la más mínima sospecha, lo habría denunciado"
  6. Al menos dos muertos y 39 heridos en Milán al estrellarse un tranvía contra un edificio