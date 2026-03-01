Petroleros atacados y navegación paralizada: el estrecho de Ormuz sufre las consecuencias del ataque a Irán

¿Por qué es importante? El punto estratégico que separa las costas de Irán y Omán es el lugar en el que pasa alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y de gas, un transporte que se está viendo afectando por la situación en la región.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha intensificado la tensión en el estrecho de Ormuz, un paso crucial por el que transita el 20% del crudo mundial. Recientemente, dos petroleros han sido atacados en la zona, lo que ha generado incertidumbre y llevado a navieras como Maersk y MSC a suspender temporalmente su tránsito por el estrecho. En respuesta a la situación, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido aumentar la producción de crudo en 206.000 barriles diarios, justificando la medida por las perspectivas económicas globales estables y las bajas reservas de petróleo.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene diferentes aristas, más teniendo en cuenta el número de países afectados por las represalias del régimen ayatolá. Y una de ellas es la situación del estrecho de Ormuz, ese enclave por el que pasa el 20% del crudo que consume el mundo y que los iraníes están atacando.

El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y de gas. Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros; un 17% buques portacontenedores y un 13% graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025, de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Y, allí, dos petroleros han sido atacados a lo largo de este domingo. El centro de seguridad marítima de Omán ha informado de que una embarcación que navegaba a unas cinco millas náuticas de Musandam, una ciudad del país, fue impactado por un misil. Uno cuya procedencia se desconoce, por lo que tampoco se le ha atribuido a nadie el ataque. Según han detallado, el petrolero en cuestión es el Skylight, un barco con bandera de Palau con una tripulación de 20 personas, incluidos cinco iraníes, de los cuales cuatro han resultado heridos.

Poco después, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha notificado que una segunda embarcación también ha sido atacada. Y, además, medios iraníes han reportado que se ha atacado una plataforma petrolífera de Emiratos Árabes Unidos, aunque no hay una confirmación oficial al respecto.

No obstante, estos ataques, sumados a la inestabilidad en la región, ya tienen las primeras consecuencias. Con el mercado cerrado a la espera de una más que previsible subida del petróleo, las primeras empresas han tomado medidas. Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) han anunciado este domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del Golfo Pérsico. La italo-suiza MSC ha ordenado a todos sus barcos que se encuentran actualmente en el Golfo Pérsico que "busquen refugio" y la alemana Hapag-Lloyd, la quinta mayor naviera de contenedores, también.

A ello se suma la respuesta de la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo".

Este domingo los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), han tomado esta decisión después de una reunión por videoconferencia.

El comunicado del grupo, publicado en la web de la OPEP, no menciona la guerra con Irán, sino que simplemente justifica la decisión de aumentar la extracción con "las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos sanas del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas".

