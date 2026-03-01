Ahora

Así mataron a Jamenei: EEUU facilitó a Israel información sobre una reunión de altos cargos en Irán para que atacara

Los detalles Según avanza 'The New York Times', la CIA, que llevaba meses rastreando al líder supremo, se enteró de la reunión de altos funcionarios iraníes que se celebraba en Teherán y, junto con la inteligencia israelí, decidieron ajustar el momento de su ataque.

Estados Unidos e Israel llevaban meses planeando el ataque a Irán que ejecutaron este sábado. Ambos gobiernos, en estrecha colaboración, trataban de rastrear la ubicación de Ali Jamenei para que la ofensiva resultara más efectiva y, finalmente, la CIA descubrió que el ayatolá estaría en el mismo complejo en el que se celebraba una reunión de altos funcionarios iraníes y allí fue donde se centró el ataque estadounidense-israelí que acabó con la vida del líder supremo.

Según ha publicado 'The New York Times' citando a fuentes cercanas a la operación, la CIA llevaba meses tratando de rastrear la ubicación del líder supremo y acabó descubriendo que este sábado por la mañana habría una reunión de altos funcionarios de defensa iraníes en Teherán: Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar; Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Mohammad Shirazi, viceministro de inteligencia; y otros.

Además, la ubicación del encuentro era el mismo lugar en el que se encuentran las oficinas de la presidencia iraní, el líder supremo y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán y la CIA también corroboró que, aunque no iba a participar en la reunión, Ali Jamenei también estaría en el mismo complejo.

Por ello, tanto Estados Unidos como Israel decidieron ajustar el momento de su ataque para aprovechar esa ventana de oportunidad que habían descubierto y que consiguieran que la ofensiva tuviera un impacto crítico en el régimen iraní, el cual parecía no haber realizado las precauciones necesarias para defenderse de un ataque.

Tras conseguir la información de "alta fidelidad", la CIA pasó su información a la inteligencia israelí para que ejecutara la operación que llevaba meses gestándose. Y, a las seis de la mañana en horario israelí, el Ejército de Israel comenzó con el despegue de aviones desde sus bases. Además, según el citado medio, se desplegaron relativamente pocos aviones, pero cargados de munición de largo alcance y precisión.

Dos horas después de su despegue, los misiles impactaron en el complejo de Teherán y confirmaron que allí estaban varios altos funcionarios iraníes, ejecutando una "sorpresa táctica" que acabó con la vida de Jamenei, Shamkhani y Papkour.

