Mismo partido, mismos errores: el PP repite en Valencia lo que criticaba en Andalucía

Los detalels El conseller del PP prometía que en Valencia no pasaría lo mismo que en Andalucía, pero los hechos dicen lo contrario. Los mismos fallos, los mismos retrasos y un patrón que debería avergonzar a quienes dicen defender la sanidad pública.

"Tranquilas, aquí no va a pasar lo que en Andalucía", dijo Marciano Gómez, conseller de Sanidad valenciano del PP. Una frase pensada para transmitir calma, para asegurar a la ciudadanía que la gestión de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana estaba bajo control. Sin embargo, los datos pintan un panorama muy distinto.

Según un informe interno de la Generalitat al que ha tenido acceso laSexta, más de 90.000 mujeres valencianas no recibieron el año pasado su citación para una mamografía. Esto equivale a una de cada cinco mujeres que quedaron fuera de un cribado básico y vital, una prueba que puede detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar vidas. El dato más alarmante se registra en Xàtiva, donde seis de cada diez mujeres quedaron fuera del programa de detección.

Pero los problemas no se limitan a la falta de citaciones. Existen retrasos sistemáticos en la atención: algunas mujeres esperan hasta ocho meses para recibir un diagnóstico, y más de seis meses para pruebas complementarias, tiempos que en muchos casos pueden resultar decisivos para el pronóstico.

El patrón es inquietante y repetitivo: lo mismo que ocurre en Andalucía, también ocurre en la Comunitat Valenciana. Dos gobiernos autonómicos del PP, mismos fallos, misma negligencia estructural. Y lo más llamativo es que son las mujeres las que, una y otra vez, tienen que sacar a la luz los errores, denunciar retrasos y reclamar atención frente a un sistema que no responde.

Organizaciones como AMMCOVA en Valencia o Amama en Andalucía se han convertido en la voz de estas pacientes. Recogen denuncias, visibilizan las negligencias y buscan respuestas que los responsables políticos no ofrecen. Mujeres que quieren saber qué ha fallado exactamente y quién tiene la responsabilidad, mientras los gobiernos se limitan a repetir mensajes de tranquilidad vacíos: "Aquí no va a pasar".

El contraste es evidente: mientras el PP valenciano apunta a la gestión del PP en Andalucía, los mismos errores, las mismas negligencias y los mismos retrasos se repiten en casa. Un patrón que deja a miles de mujeres sin acceso a una atención que debería ser básica y prioritaria, y que vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué falla en la gestión de la sanidad pública bajo estos gobiernos?

