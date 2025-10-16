Maduro y sus '34' intentos de asesinato: la presidencia más peligrosa y turbulenta de Venezuela

Los detalles Maduro dice que lo han querido matar 34 veces desde que gobierna Venezuela. Acusa a Estados Unidos, a España y a la oposición, y convierte cada supuesto complot en una nueva prueba de que su presidencia no tiene respiro.

Nicolás Maduro tiene una teoría: alguien siempre quiere matarlo. Y no es paranoia: él asegura que en sus 12 años de gobierno ha sobrevivido a 34 intentos de magnicidio. Drones que explotan a su lado, supuestas conspiraciones de la CIA, del CNI español o de la oposición… para Maduro, cada amenaza es real y cada intento fallido forma parte de un plan más grande para sacarlo del poder.

Uno de los casos más recordados fue cuando varios drones explotaron casi encima de él mientras hablaba en Caracas. Maduro culpó a Estados Unidos, Colombia y la oposición, y un tribunal venezolano terminó condenando a 17 personas por el ataque. Solo en 2014 denunció cinco intentos de asesinato y llegó a pedirle a Barack Obama que no autorizara uno de los planes que supuestamente tenían para matarlo.

En 2024 volvió a la carga: detuvo a 14 personas que decía querían matarlo, entre ellas dos españoles, y acusó al CNI de estar implicado, justo después de que un opositor pidiera asilo en España. Maduro asegura que tiene pruebas de cada intento, aunque casi nunca las muestra.

Ahora la historia se cruza con Donald Trump. El presidente estadounidense confirmó que autorizó a la CIA a hacer operaciones encubiertas dentro de Estados Unidos, y según la 'BBC', considera que Venezuela ya no es un tema extranjero, sino de seguridad nacional de EEUU. Entre sus razones: la migración, las bandas criminales como el Tren de Aragua y la desconfianza total en Maduro. Trump cree que puede desestabilizarlo con ataques precisos a puntos estratégicos.

Maduro, como siempre, dice que Trump va directo a él y que lo que busca es un cambio de régimen. Evo Morales lo acusa de ir tras el petróleo venezolano, mientras México y Brasil ya rechazaron cualquier intervención. Incluso políticos españoles, como Oscar Puente (PSOE), lo han llamado "dictador".

Curiosamente, Maduro no es el primero en estas denuncias: Hugo Chávez, en 14 años, dijo haber sobrevivido a 63 intentos de asesinato, casi el doble. Pero para Maduro, la lista de 34 intentos es su sello personal: cada atentado, cada conspiración, forma parte de la narrativa de supervivencia que ha marcado su presidencia.

En Venezuela, sobrevivir es casi un deporte. Y Maduro, por ahora, sigue sumando: uno, dos… treinta y cuatro intentos de asesinato, y contando.

