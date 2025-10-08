Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

La asociación Amama denuncia que la Junta aún "no ha llamado a ninguna mujer" tras el fallo en el cribado del cáncer de mama

Entre líneas Más allá de la disputa política, la entrevista a la presidenta de Amama refleja el dolor y la frustración de decenas de mujeres que se sienten abandonadas por la Junta después de conocer el error en el cribado del cáncer de mama.

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ni una sola de las mujeres que han pasado por la asociación Amama ha recibido una llamada de la Junta para ser informada del error en el cribado del cáncer de mama. Así lo ha denunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, e una entrevista en Al Rojo Vivo.

Este martes, la asociación contra el cáncer de mama vivió una reunión importante con decenas de mujeres afectadas por el retraso y la ausencia de comunicación de diagnósticos del cribado de cáncer en Andalucía. "Yo pregunté ayer a todas las que habían conectadas por internet y a todas las que había allí presentes si las habían llamado (de la Consejería de Salud o alguien de la Junta de Andalucía). Ninguna levantó la mano", ha desvelado Claverol.

Así, frente a las declaraciones de la Junta de que se están comunicando con las mujeres afectadas, Claverol se pregunta. "¿Están llamando y a ninguna de las ciento y pico de ayer la habían llamado? Es que con que hubiera una...", ha añadido. "No les importamos. Están diciendo que están llamando, pues qué casualidad que de las ciento y pico ninguna", ha sentenciado indignada.

Claverol ha reconocido que le gustaría confiar en el sistema, que quiere "tener esperanza"; sin embargo, "aún ni siquiera han contestado dónde estaba realmente el problema, que digan cuándo van a atender a las mujeres andaluzas, porque ellas, a lo mejor, están haciendo su vida sin saber que tienen cáncer de mama, y a lo mejor, cuando se lo detecten, ya está en un estadio avanzado", ha lamenta Claverol.

"Y eso es lo que realmente nos tiene que importar, no si dimite o no [la consejera]. No hablamos el mismo idioma", ha reprochado. Además, ha reconocido algo que le parece muy triste: "Una de las mujeres que estaba en la reunión me dijo que había perdido la fe en la política". Y muchas otras asintieron. "¿Tan poco importamos?", lamenta.

Amama demandará a la Junta por los fallos en los cribados

Amama ha confirmado que presentará una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama.

Una decisión que han adoptado tras reunirse de manera presencial y telemática con un centenar de mujeres de varias provincias andaluzas para ultimar acciones judiciales después de que esta misma asociación asegurase que varias personas "han muerto ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama.

El abogado de este colectivo, Manuel Jiménez Soto, ha informado a los periodistas de que ahora deberán estudiar la documentación para decidir si plantean una demanda colectiva o bien actuaciones para cada uno de los casos concretos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Podemos votará a favor de aprobar el embargo de armas a Israel
  2. Feijóo anuncia a Sánchez que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y este le reta: "Ánimo, Alberto"
  3. La presidenta de Amama, contra la Junta por el retraso en el cribado del cáncer de mama: "Para ellos es supervivencia política, para nosotras, supervivencia vital"
  4. Un colapso en la terraza de la quinta planta causó el derrumbe del edificio en el centro de Madrid
  5. Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
  6. Absuelta la enfermera que fingía vacunar a niños al considerar el tribunal que tiene una alteración psicológica