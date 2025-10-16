Jonas Falk, el criminal que siempre se escapa: así se convirtió en el 'Pablo Escobar' sueco

Los detalles Desde sus primeros atracos a bancos siendo apenas un adolescente hasta su vida ligada a discotecas, veleros de lujo y sospechas de narcotráfico, Jonas Falk ha demostrado que es capaz de esquivar la cárcel, los tribunales y la atención mediática sin perder nunca su fama de criminal escurridizo.

Jonas Falk lo ha vuelto a conseguir. El Tribunal Supremo español ha anulado la condena por blanqueo de capitales que pesaba sobre él. La razón: no hay pruebas de que el dinero con el que compró pisos y discotecas en España provenga de delitos distintos a los que ya había sido exculpado en Suecia. Una vez más, Falk esquiva la cárcel, consolidando su fama como el fugitivo más escurridizo de Europa.

Conocido como el 'Pablo Escobar' sueco, Falk no siempre llevó ese nombre. Su historia de criminalidad mediática empezó a finales de los años 90, cuando apenas tenía 18 años. En aquella época era 'Bily el Niño', tras protagonizar una huida de película: motoristas armados con escopetas enfrentaron a los funcionarios y evitaron que fuera juzgado por atracar tres bancos.

En 2001, su audacia le ganó otro apodo: 'El Vaquilla' sueco. Tras otra fuga épica, estuvo 11 días huyendo de la policía por carretera, provocando un auténtico escándalo mediático que incluso inspiró una serie de televisión en Suecia.

Su mote actual, 'Pablo Escobar' sueco, se lo puso la prensa tras ser arrestado en Colombia por presunto tráfico de drogas, aunque nunca fue condenado. Las investigaciones le atribuyeron el uso de veleros de lujo para introducir cocaína en Europa entre 2006 y 2010, y un capitán sueco vinculado a él fue detenido en alta mar con una tonelada de droga. Sin embargo, los tribunales nunca han demostrado que Falk participara directamente en estos delitos.

A diferencia de otros criminales de su fama, Falk no nació en la calle: proviene de una familia acomodada que intentó alejarlo de malas compañías cambiándole de ciudad. Fracasaron. La vida de Falk ha estado marcada por la persecución, las fugas y la notoriedad, hasta el punto de que en Suecia es casi tan conocido como lo fue 'El Lute' en España.

Hoy, Falk cumple una condena en Suecia de un año y diez meses por chantajear a un financiero sueco, exigiéndole la devolución de cuatro millones de euros que le había prestado años antes. Nunca ha sido condenado por narcotráfico, lo que deja a los expertos preguntándose: ¿estamos ante un inocente perseguido por la policía o ante uno de los criminales más escurridizos de la historia reciente?

Lo que está claro es que Jonas Falk sigue demostrando su talento más peligroso: escapar justo a tiempo.

