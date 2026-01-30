Ahora

Y Abascal de presidente

Ni migrantes ni zonas rurales: la España de Elon Musk que se alinea con las ideas de la extrema derecha española

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió al multimillonario a través de X subrayando que "Marte puede esperar. La humanidad, no", después de que compartiera un vídeo falso sobre la migración en España.

El multimillonario Elon Musk compartió un "wow" en su red social X juntos a un video que difundía un bulo sobre migrantes en España. Ante la intromisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le respondió también a través de una publicación con un "Marte puede esperar. La humanidad, no", en inglés. Este, sin embargo, es solo el último paso del magnate ultra en la política española, puesto que la España que quiere ya la tiene dibujada.

Se trata de un plan en el que que algunos puntos son muy similares a los que desea la extrema derecha. Por ejemplo, en la España de Musk muchos de nuestros vecinos, amigos o compañeros de trabajo no estarían, ya que en sus pretensiones no habría migrantes. De hecho, ya ha señalado dos veces a España. En ambas ocasiones, lo ha hecho con un "wow". Mientras que en una de ellas -la mencionada sobre estas línes- lo hacía para difundir un bulo, en la otra lo hacía para esparcir discursos xenófobos sobre la migración en Cataluña.

En definitiva, una España sin migrantes, pero también sin zonas rurales. La persona que junto al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, decía que "el cambio climático no era para tanto", se preocupaba en el Foro de Davos de este mes de enero sobre la energía renovable en la Península.

Allí, ante multitud de líderes internacionales, empresarios e inversores, apostó por implantar una gran placa solar en la España vaciada que abastecería energéticamente a toda Europa. Una idea de la persona más rica del mundo que para el Ejecutivo de Sánchez es toda una "extravagancia" y que choca con las reivindicaciones de los que viven allí por las que se manifiestan para pedir justo lo contrario: servicios y que no se les expulse.

Pero Musk ha ido mucho más allá al llegar quién debería gobernar a los españoles. Eso sí, ninguna sorpresa. Ya su (ex)amigo Trump le mostraba el camino, para él terminar de sentenciar: "Vox ganará las próximas elecciones", escribió en redes sociales. Osea, en la España de Musk gobernaría la extrema derecha, en línea en muchas de sus ideas. Si bien duró 130 días en la Administración Trump, puesto que acabaron matándose, parece que Musk se resiste a abandonar la política.

