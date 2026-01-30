Naasón Joaquín García, el 'representante de Dios' para la 'Luz del Mundo' que cumple condena por abuso sexual a menores

¿Por qué es importante? Para los cinco millones de fieles de 'La Luz del Mundo, su líder Naasón Joaquín García es el representante de Dios en la Tierra. Para la Justicia, un "depredador sexual" condenado a 17 años de cárcel por abuso sexual a menores.

Naasón Joaquín García, el líder de 'La Luz del Mundo', cumple condena en Estados Unidos por abusos sexuales a menores, pero su poder sigue intacto, igual que su patrimonio millonario.

La iglesia que creó su abuelo ha captado a más de cinco millones de fieles a lo largo del mundo y ha abierto 15.000 templos en 58 países. Solo en España tiene 50 y sigue sumando adeptos.

Equipo de Investigación viaja hasta Los Ángeles, donde el líder del grupo religioso cumple condena. En 2022, la corte de Los Ángeles le sentó en el banquillo después de que cinco mujeres le denunciaran por abusos sexuales. Junto a él, Alan Jackson, el mismo abogado que defendió a Jeffrey Epstein o a Kevin Spacey.

El programa consigue hablar con Joel Silva, un arquitecto que nació ya dentro de 'La Luz del Mundo' y cuyos padres fueron ministros, pero que abandonó la orden cuando "me enteré que todos los alegatos que había contra el líder de ese tiempo, Samuel Joaquín Flores (el padre de Naasón), eran ciertas".

"Representan a los cientos o miles de víctimas todavía calladas"

Joel estuvo presente en el juicio al líder de 'La Luz del Mundo' "como apoyo a las víctimas", que según él "eran solamente representativas de los cientos o miles de víctimas que están todavía calladas, porque temen las represalias de la comunidad, que las ve como traidoras hacia la iglesia".

"Naasón, te estoy hablando a ti. Quiero que escuches mi voz. Me has destrozado", le decía una de las víctimas en el juicio, mientras él, recuerda Joel, "no se inmuta, ni tiene empatía": "Es un criminal en toda la extensión de la palabra", afirma.

Almudena Barragán, periodista de 'El País', explica que el juicio al líder religioso se produce en Los Ángeles en lugar de México, donde se encuentra el cuartel general del grupo, porque "principalmente las víctimas eran ciudadanas estadounidenses" y "la mayoría de los abusos se produjeron en territorio estadounidense". De hecho, señala que "Los Ángeles es uno de los grandes bastiones de la Iglesia de la Luz del Mundo".

En opinión de la periodista, el hecho de que las denuncias se produjeran mucho después de que se cometieran los abusos se debe al culto a Naasón: "Tú Imagínate que el máximo líder, que para ti es el representante de Dios en el mundo y que cualquier cosa que este líder hace es designio de Dios y deseo de Dios, abusa sexualmente de ti: ¿Cómo rompes con eso? ¿A quién acudes? ¿A quién denuncias?", comenta.

17 años de prisión, una condena "agridulce" para las víctimas

Finalmente Naasón llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California. Le acusaban de 19 cargos de abuso sexual de menores y de tenencia de pornografía, entre otros. Él se declaró culpable de tres de ellos: abuso sexual de un menor, actos lascivos contra dos menores y conspiración para cometer abuso sexual de menores. Su condena, 17 años de cárcel.

Aún así, el juez le mandó un contundente mensaje: "Vergüenza, vergüenza debería darle. Le digo que es un depredador sexual". Una "victoria amarga" para las víctimas, ya que lo que querían era "ver condenado a Naasón por todos los cargos, que podrían haber implicado cadena perpetua", apunta Almudena.

'La Luz del Mundo', por su parte, tampoco quedó conforme con la sentencia y lanzó un comunicado donde aseguraba que la Fiscalía había fabricado y manipulado las acusaciones para retener injustamente a su líder.

Pese a estar encarcelado, señala Almudena, Naasón Joaquín García "sigue siendo la cabeza de esta iglesia y comunicándose con sus fieles. Sigue siendo el máximo representante de Dios en la Tierra, que es lo que creen los fieles de la Luz del Mundo que es Naasón".

