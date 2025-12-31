Trump, Putin, Netanyahu, Milei, Musk… y la IA: los seis nombres que han marcado 2025 y no precisamente para bien

La otra cara Entre guerras que no acaban, recortes que golpean derechos y servicios, escándalos políticos y polémicas tecnológicas, estos seis protagonistas han copado titulares en 2025. Y sí, se han ganado el título de los más controvertidos… y no por buenas razones.

El año 2025 culmina con un legado de polémicas, guerras y escándalos. Trump, tras su regreso a la Casa Blanca, desató tensiones con una guerra comercial y políticas antimigratorias, mientras Putin intensificó el conflicto en Ucrania, consolidando una alianza preocupante con Trump. Netanyahu mantuvo la tensión en Gaza, aferrándose al poder pese a problemas judiciales. Milei polarizó con recortes y escándalos de corrupción. Musk, con su IA polémica, influyó en la tecnología y la política. La inteligencia artificial, aunque no humana, protagonizó debates éticos y sociales, dejando un año marcado por dilemas globales.

El 2025 se despide dejando un reguero de polémicas, guerras y escándalos que marcarán la historia reciente. Entre presidentes, magnates y la inteligencia artificial, estos son los seis nombres que más problemas han causado este año.

Donald Trump: la vuelta del presidente problemático

Si hay un personaje que ha dominado los informativos mundiales, ese ha sido Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca no ha sido precisamente para bien:

Abrió una guerra comercial que puso a Europa "en el disparadero" y aseguró: "Europa se creó para joder a EEUU"

que puso a Europa "en el disparadero" y aseguró: Militarizó la respuesta antimigratoria y recortó derechos y servicios públicos en todo lo que oliera a social, diversidad o lo que él considera "progre".

y recortó derechos y servicios públicos en todo lo que oliera a social, diversidad o lo que él considera "progre". Aseguró sentirse orgulloso de haber parado muchas guerras, aunque no dijo nada de la de Ucrania, con la que prometió acabar.

Trump se ha consolidado como el protagonista de un año cargado de tensiones internacionales y polémicas internas.

Vladímir Putin: celebrando la guerra

El segundo en nuestra lista es Vladímir Putin, que ha hecho de 2025 "el año del Defensor de la Patria". Su cuarto de siglo en el poder ha estado marcado por la guerra más cruenta del año:

La guerra en Ucrania habría dejado hasta 78.000 muertos entre ambos bandos, según el índice de conflictos de ACLED.

habría dejado entre ambos bandos, según el índice de conflictos de ACLED. La línea oficial rusa es clara: " Estamos en guerra con Europa, no con la triste Ucrania" , dijo Serguéi Karagánov, del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia.

Putin y Trump han formado una preocupante pinza geoestratégica que inquieta a medio mundo.

Benjamin Netanyahu: la tensión en Gaza sigue

El primer ministro israelí sigue aferrado al poder pese a estar judicialmente atribulado:

Ha mantenido su ofensiva en Gaza , con una tregua que apenas parece existir.

, con una tregua que apenas parece existir. Su objetivo: mantenerse en el cargo a toda costa, mientras la región sigue en tensión.

Javier Milei: el león ultraconservador de Latinoamérica

Desde Argentina, Javier Milei ha demostrado que puede gobernar a golpe de polémica:

Recortes brutales en servicios públicos y derechos sociales.

en servicios públicos y derechos sociales. Ha sobrevivido a escándalos de corrupción y ha afianzado su poder contra todo pronóstico.

y ha afianzado su poder contra todo pronóstico. Su libertarismo extremo ha polarizado al país y alarmado a la región.

Elon Musk: la tecnología al límite

El magnate tecnológico también entra en la lista por su influencia y polémicas:

Su IA ha sido usada para "blanquear" ideologías extremistas, desde el nazismo al racismo, todo en nombre de la "lucha anti-progre".

ha sido usada para "blanquear" ideologías extremistas, desde el nazismo al racismo, todo en nombre de la "lucha anti-progre". Aunque se alejó un poco de la órbita trumpiana, ha estado muy cerca de las mismas políticas de recorte, despido y demonización de Europa.

La IA: el protagonista invisible

No es una persona, pero la IA ha estado en boca de todos este año, y muchas veces por malas razones:

Ha cambiado la forma en que trabajamos, vivimos y pensamos, pero también ha generado controversia ética y social .

. Los arquitectos de estas tecnologías han sido nombrados personas del año por 'Time', pero la sombra de sus aplicaciones deja un sabor inquietante.

El 2025 deja un rastro de guerras, recortes, escándalos y dilemas tecnológicos. Trump, Putin, Netanyahu, Milei, Musk y la IA han sido los protagonistas de un año intenso… y no precisamente por méritos positivos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.